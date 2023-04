Tysk inflation falder – men kan fortsat ramme turisme i Danmark

Inflationen er aftagende i Tyskland.

Det er den umiddelbare konklusion, efter at det tyske statistikbureau Destatis torsdag morgen har offentliggjort de seneste inflationstal.

Inflationen er faldet til 7,4 procent. Det vil sige, at forbrugerpriserne i sidste måned var 7,4 procent højere end i marts 2022.

Den tyske inflation var både i januar og februar 8,7 procent, og dermed faldt inflationen altså et pænt stykke. Men det skal blandt andet sættes op mod usædvanligt høje energipriser i marts sidste år.

Hos Dansk Industri (DI) kunne man da også godt ønske sig endnu større fald i den tyske inflation. Det siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i DI.

– Den høje inflation rammer tyskernes privatøkonomi, hvilket kan få dem til at skære ned på forbruget. Lavere tysk forbrug kan koste danske eksportordrer, skriver Allan Sørensen og fortsætter:

– Presset på de tyske husholdningsbudgetter kan også mindske tyskernes rejselyst, hvilket vil kunne mærkes i det danske sommerland. Tyskland er med afstand det land, der sender flest turister til Danmark.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, understreger, at de høje energipriser for godt et år siden spiller en væsentlig rolle.

– Den lavere inflation skyldes hovedsageligt, at energipriserne også var meget høje i marts sidste år oven på Ruslands invasion af Ukraine.

– Energipriserne i Tyskland steg kraftigt i marts måned sidste år efter Ruslands invasion af Ukraine. Når energipriserne allerede var høje for et år siden, vil det automatisk give et fald i inflationen, skriver han.

Torsdagens tal viser da også, at forbrugerpriserne faktisk er steget i Tyskland fra februar til marts. Der er sket en stigning på 0,8 procent.

– Det er positivt for de tyske forbrugere, at inflationen fortsætter med at falde, men der er store bekymringer under overfladen. Den seneste måned er priserne steget langt mere, end hvad godt er, siger Kristian Skriver.

