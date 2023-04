En fængslet for dødsvold i Frederikssund – to løsladt

En mand er blevet varetægtsfængslet i ti dage i sag fra Frederikssund, hvor en 42-årig mand søndag blev overfaldet og døde af sine kvæstelser mandag. Yderligere to mænd, der også var anholdt i sagen, er blevet løsladt.

Det fortæller Martin Stassen, der er specialanklager ved Nordsjællands Politi.

De tre personer blev anholdt torsdag og er sigtet for vold med døden til følge mod den 42-årige, skrev politiet i en pressemeddelelse fredag morgen.

Manden, der er fra lokalområdet, blev overfaldet omkring klokken 01.55 natten til søndag ved Spar 5 Bodega i Havnegade, og hans tilstand blev betegnet som kritisk.

Ifølge sn.dk er de to løsladte henholdsvis 46 og 31 år, mens den tredje mand, der blev varetægtsfængslet, er 41 år.

Samme medie skriver, at det af politiets sigtelser fremgår, at den 42-årige mand blev trampet og sparket i hovedet, hvilket resulterede i, at han fik en blodansamling og væske i hjernen. Han blev kort efter erklæret hjernedød.

Mandag blev respiratoren slukket.

Da han mandag afgik ved døden, er sagen efterfølgende blevet efterforsket som en drabssag.

De er ikke sigtet for drab, men derimod for vold med døden til følge, som straffes mildere.

En person kan dømmes for drab, hvis gerningspersonen enten har haft til hensigt at dræbe eller må have indset, at de skader, den forurettede blev udsat for, ville koste vedkommende livet.

Når de tre i denne sag er sigtet for dødsvold, indikerer det, at politiet vurderer, at de tre ikke har haft til hensigt at slå ihjel.

De tre nægter sig skyldige, men den ene af de løsladte mænd har erkendt at have slået den 42-årige mand, han siger dog, at det var i nødværge.

/ritzau/