Tordenstøvlen gav sig selv en halvleg i Slagelse

Foto: Sommer Jan/Ritzau Scanpix

Han er lavere end de fleste fodboldspillere, men han har lårmuskler som en banerytter og sparker som en hest.

Det 168 centimeter høje fodboldkraftværk Roberto Carlos, der mandag 10. april fylder 50 år, var kendt for sine hårde og finurlige spark med venstrebenet. Når kanonen var indstillet rigtigt, blev målmanden nødt til at gå i god tid for at have en chance for at holde bolden ude af nettet.

For mens de fleste backs kan gå igennem en fodboldkarriere med et beskedent antal scoringer, nåede tordenstøvlen fra Sao Paolo op på over 100 mål på tværs af klub- og landshold.

70 af målene blev scoret i Real Madrids hvide trøje. Den spillede han i med stor succes i perioden 1996-2007. Han var regnet for at være verdens mest offensive back – og i perioder også den bedste.

Derfor gav det genlyd, da han i karrierens absolutte efterår – tre år efter egentlig at have indstillet karrieren – blev spillende træner for Delhi Dynamos i Indien. Og pludselig stod han foran at skulle spille en kamp i Slagelse.

Af uransagelige årsager tilbragte den indiske klub nemlig en del af september 2015 i Danmark for at forberede sig på den indiske sæson, og en testkamp mod det hedengangne FC Vestsjælland blev arrangeret.

Klubbens prominente træner skulle have mødt den danske presse dagen før kampen, men Carlos blev væk fra pressemødet. Han var angiveligt sur over, at pressemødet var arrangeret uden hans viden.

I den målløse og begivenhedsløse kamp fik han de første 45 minutter på banen, inden han udskiftede sig selv i pausen af testkampen i Slagelse.

Kampen husker brasilianeren næppe selv i dag, for han har spillet langt vigtigere opgør. Derfor kan han også kalde sig for national mester i Brasilien, Spanien og Tyrkiet, tredobbelt Champions League-vinder og verdensmester.

125 gange optrådte han for "Seleção", kun to andre spillere har optrådt flere gange i Brasiliens gule landsholdstrøje.

Hans privatliv har været genstand for stor omtale i hjemlandet. Det skyldes blandt andet, at han har 11 børn med syv forskellige kvinder. Allerede som 44-årig blev han bedstefar.

/ritzau/