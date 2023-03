Top-4 vil være som at vinde ligaen for Antonio Conte

Del via email

Hvis Tottenham slutter i top-4 i Premier League i denne sæson, vil det være som at vinde mesterskabet.

Det siger manager Antonio Conte efter lørdagens sejr på 3-1 hjemme over Nottingham Forest.

– At slutte i top-4 vil for os være som at vinde Premier League, siger Conte, som førte Tottenham til en fjerdeplads i sidste sæson.

– Det skete i sidste sæson, og der beskrev jeg det som et mirakel, siger han.

I Premier League giver de fire øverste pladser adgang til Champions League.

– Denne sæson bliver det meget sværere. Der er mange hold involveret, og i øjeblikket er der kun én ledig plads, siger Conte.

Tottenham ligger pt. på fjerdepladsen med 48 point efter 27 kampe. Det er seks point mere end Liverpool på femtepladsen, som led et overraskende 0-1-nederlag til Bournemouth lørdag. Liverpool har dog spillet en kamp færre.

På sjettepladsen ligger Newcastle med 41 point efter 24 kampe. Holdet møder søndag Wolverhampton.

Selv om Chelsea fortsat ligAntonio ger på en 10.-plads efter en 3-1-sejr over Leicester lørdag, vil Conte ikke udelukke, at Graham Potters hold kan vise sig som kandidat til den vigtige kvalifikationsplads til Champions League.

– Liverpool er en konkurrent i dette ræs. Newcastle er et anderledes Newcastle end tidligere. De har investeret mange penge og har et stærkt hold.

– Men jeg dømmer ikke Chelsea ude, fordi Chelsea har muligheden for at vinde de sidste 11 eller 12 kampe i træk, fordi deres hold er virkelig, virkelig stærkt, siger Conte.

På Premier Leagues første-, anden- og tredjeplads ligger henholdsvis Arsenal, Manchester City og Manchester United.

/ritzau/