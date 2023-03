To ud af tre potentielle boligkøbere er forsvundet på et år

Del via email

Køen af potentielle boligkøbere, der går i deres realkreditinstitut og indhenter et lånetilbud til et boligkøb, er skrumpet voldsomt på et år.

Antallet af lånetilbud til boligkøb er faldet med cirka to tredjedele på et år. Det viser tal fra Finans Danmark, der er penge- og realkreditinstitutternes brancheorganisation, tirsdag.

I februar blev der indhentet 2252 lånetilbud til boligkøb. I februar sidste år var der knap 6400 lånetilbud til boligkøb, og året før i 2021 var der godt 9300 lånetilbud til boligkøb.

Helt generelt bliver der indhentet færre lånetilbud. Det er uanset, om det er med henblik på et boligkøb, en konvertering af boliglånet eller et tillægslån.

I alt var der 15.333 lånetilbud i februar. Det er det laveste antal for en februar måned siden 2017 – og lavere end de 28.086 lånetilbud, der blev givet i februar sidste år.

Ifølge Lise Nytoft Bergmann skyldes det lave antal lånetilbud, at de fleste kilder til lånetilbud er tørret ud.

– I februar var interessen for at købe bolig stadig lav, skriver hun i en analyse af tallene.

– Renten på det toneangivende 30-årige fastforrentede realkreditlån steg fra fire til fem procent i februar. Men det havde ikke den store betydning for antallet af omlægninger.

– Det er nemlig ikke første gang, at den lange rente er oppe på fem procent, derfor er der mange boligejere, der allerede har haft tilbuddet tidligere.

– Samtidig er det helt normalt, at boligejere er mere tilbageholdende med at optage nye tillægslån, hvis renten stiger, og det holder også antallet af lånetilbud nede.

/ritzau/