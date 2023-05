Tauson trives med kontant spanier: Det har jeg brug for

Det er efterhånden et halvt år siden, at Clara Tauson stoppede samarbejdet med Olivier Jeunehomme og stod uden fast træner på WTA-touren.

– Kontrakten udløb, og jeg tjente jo ingen penge, konstaterer Clara Tauson om sin hårde 2022-sæson, hvor skader stod i vejen for en ordentlig indkomst.

Nu er hun tilbage i god form ved French Open og med en ny træner ved sin side i skikkelse af den profilerede spanier Carlos Martinez.

Med ham som den eneste i sin boks på tilskuerrækkerne vandt hun søndag sin kamp i første runde med de knusende cifre 6-2, 6-0 over Aliaksandra Sasnovich fra Belarus.

– Vi har arbejdet sammen i en måneds tid nu, og vi har en god kemi. Vi lærer stadig hinanden at kende, så vi bruger meget tid sammen og snakker meget om tennis.

– Han er jo spanier, så han får mig til at arbejde, men på en god måde. Han råber ikke ad mig, men han er kontant, og det tror jeg, at jeg har brug for, siger Tauson.

Martinez har tidligere arbejdet sammen med blandt andre russeren Daria Kasatkina, som i 2022 nåede French Open-semifinalen med spanieren ved sin side.

Han er dog ikke kommet for at lave revolutioner med danskerens spil.

– Han ændrer ikke på min teknik eller personlighed, jeg skal stadig spille mit spil. Det handler mere om det mentale, og så arbejder vi på, at jeg skal være mere solid, og det synes jeg, at jeg fik vist mod Sasnovich.

– Jeg synes, at vi er nået et godt stykke vej på den korte tid, vi har haft, og så på grus hvor jeg normalt ikke har været så komfortabel.

Under søndagens kamp oplevede man Martinez komme med mange instrukser undervejs, og det trives danskeren godt med.

– Det er noget andet, end jeg har været vant til, men det har været godt for mig her på grus, hvor jeg kan have problemer. Det er rart at få at vide, hvad jeg skal gøre, og så forsøger jeg at udføre det.

Onsdag er Martinez igen på plads til at hjælpe Tauson, der i anden runde i French Open skal møde canadieren Leylah Fernandez.

