SVM-regering vil gøre det billigere at være medlem af fagforening

Del via email

Regeringen vil give en skattelettelse til medlemmer af fagforeninger.

Det skal ske ved at hæve grænsen for skattefradraget for faglige kontingenter fra 6000 kroner til 7000 kroner om året.

Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til Finans.

– Vi gør det for at styrke den danske model, og så er det selvfølgelig også en skattelettelse til mange danskere.

– Den danske model er afhængig af en høj organisationsgrad hos både fagforeningerne og arbejdsgiverne. Her giver vi en hjælpende hånd, siger Jeppe Bruus til Finans.

Samme forslag blev fremsat i Folketingssalen af den tidligere socialdemokratiske regering samme dag, som statsminister Mette Frederiksen (S) udskrev folketingsvalg sidste år.

Et flertal bestående af S-regeringen, SF, De Radikale og Dansk Folkeparti var klar til at stemme forslaget igennem, men blev forhindret af valget.

Og efter valget var flertallet forsvundet.

Men Socialdemokratiet har nu fået regeringspartnerne i flertalsregeringen, Moderaterne og Venstre, med på idéen.

Det på trods af, at Venstre så sent som 24. november under regeringsforhandlingerne afviste at øge fradraget.

– Det er ikke noget, vi som udgangspunkt kan støtte. Vi mener, at regeringen mangler at løse problemet med mangel på arbejdskraft, og det bidrager det her ikke til, sagde fungerende skatteordfører Louise Schack Elholm (V) til Jyllands-Posten.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Venstres nuværende skatteordfører, Jan E. Jørgensen.

Forslaget om det højere skattefradrag kommer også kort efter, at regeringen har afskaffet store bededag som en helligdag. En beslutning, der mødte stor modstand i fagbevægelsen.

Det er dog ikke et plaster på såret, understreger Anja C. Jensen, formand for HK, til Finans.

– Hvis regeringen troede det, så sidder den i hvert fald med en lidt anden kugleramme end mig, siger Anja C. Jensen til mediet.

Hun glæder sig dog over tiltaget og kalder det en "anerkendelse af fagforeningernes rolle i den danske model".

/ritzau/