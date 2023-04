Svindlere lokker millioner ud af danskere på jagt efter kærlighed

I 2022 lokkede kriminelle 21,6 millioner kroner ud af danskere, der troede, at de havde fundet kærligheden på internettet.

Det viser tal fra Finans Danmark. Det er en interesseorganisation for blandt andet bankerne.

Derudover bremsede bankerne yderligere 26,5 millioner kroner, som ellers var på vej i hænderne på de forkerte.

Kærlighedssvindel, som det kaldes, foregår ved, at de kriminelle finder deres ofre på datingsider, sociale medier eller via e-mail. Når kontakten er skabt, og tilliden er etableret, begynder svindlen.

Digitaliseringsdirektør i Finans Danmark Michael Busk-Jepsens bedste råd er at være skeptisk, når man kommunikerer med personer, man ikke har mødt i virkeligheden.

Især når det begynder at handle om ens økonomiske forhold.

– I nogle tilfælde har vi set, at hvis man udleverer kompromitterende oplysninger som hemmeligheder eller billeder, kan man blive udsat for afpresning. Vi har også set sager, hvor offeret ud over at få frataget penge bliver brugt som muldyr, der skal modtage penge fra andre ofre og på den måde være med til at hvidvaske dem. Offeret kommer dermed selv til at deltage i en strafbar og kriminel handling.

– Så man skal bestemt have paraderne oppe, når man kommunikerer på nettet, siger han.

Hvis man når at overføre penge til nogen, der ikke skulle have haft dem, skal man kontakte sig bank hurtigst muligt.

Transaktioner, der ser usædvanlige ud for den enkelte bankkunde, kan også blive fanget i bankernes overvågning.

Men svindlerne er snu, forklarer Michael Busk-Jepsen.

– De ved godt, at der er forskellige grænser, man kan holde sig under, så det ikke ser mistænkeligt ud i bankernes systemer. Derfor er det desværre også kun nogle transaktioner, der bliver fanget af bankerne.

Langt de fleste penge ryger ud af Danmark, og det gør det meget svært at få dem igen, forklarer han.

– De bliver typisk tømt af modtagerne i udlandet, som deler beløbet op i mindre portioner og ud til flere muldyr, som trækker pengene ud af systemet.

– Erfaringen er, at fordi kunden har overført pengene, og transaktionen er endelig, så ender det som et tab i sidste ende, typisk for kunden.

I alt blev der registreret 1099 sager om kærlighedssvindel sidste år.

I 2021 forsøgte kriminelle at svindle sig til 64,7 millioner kroner ved denne metode. De slap afsted med 20,9 millioner kroner, viser tallene fra Finans Danmark.

I 2020 forsøgte de at svindle sig til 63,2 millioner kroner, men slap blot afsted med 6,6 millioner kroner. Året inden blev der forsøgt svindel for 44 millioner kroner. Det lykkedes med 17 millioner kroner af dem.

/ritzau/