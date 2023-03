Svensk fodboldchef ærgrer sig over interview: Ikke det bedste

Del via email

En ophedet diskussion mellem Sveriges fodboldlandstræner Janne Andersson og Viaplay-ekspert Bojan Djordjic stjal billedet efter holdets 5-0-sejr over Aserbajdsjan.

Og særligt en bemærkning fra Andersson, som nogle opfattede som værende rettet mod Djordjics oprindelse, fik opmærksomhed.

Mundhuggeriet begyndte, da Bojan Djordjic ville vide, hvorfor kantspilleren Jesper Karlsson ikke havde fået mere spilletid.

Andersson spurgte den anden vej, hvem der i stedet skulle spille. Og da Djordjic mindede Andersson om, at landstræneren repræsenterer ti millioner mennesker, spurgte Andersson, hvem Djordjic, der har serbiske rødder, repræsenterer.

– Sverige selvfølgelig. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? svarede Djordjic.

Landsholdschef Jens T. Andersson ærgrer sig over interviewet.

– Jeg har set interviewet på en lille mobiltelefon efter kampen og kan konstatere, at det ikke var det bedste interview, vi har oplevet efter en kamp.

– Der er mange følelser i luften og mange tanker, som går gennem hovedet. Men jeg har ikke noget problem med at konstatere, at det ikke blev et godt interview, siger han ifølge TT.

Han afviser enhver spekulation om racistiske undertoner i landstrænerens spørgsmål.

– Jeg mener ikke, at Janne antydede noget om det. Hvis det er blevet misforstået på den måde, vil jeg på Jannes vegne på det klareste slå fast, at det ikke havde noget med det at gøre.

– Han diskuterede ekspertrollen, spillerrollen og trænerrollen. Det havde intet med racisme at gøre. Jeg vil gerne være ekstremt tydelig omkring det. Jeg tror, at alle, som kender Janne, også ved, hvor han står i den sag, lød det ifølge NTB fra Jens T. Andersson.

Janne Andersson afviste på det efterfølgende pressemøde, at han antydede, at Djordjic ikke repræsenterer Sverige.

– Nej, for fanden. Stop så. Nej, for helvede, sagde han.

Jens T. Andersson understreger ifølge TT, at landstræneren angrer episoden.

/ritzau/