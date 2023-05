Strammet lov har givet ni livstidskarantæner for racisme

Australsk fodbold, som har ligheder med rugby, er den mest populære sport i Australien målt på tilskuere. Men sporten har haft store problemer med racisme gennem årtier.

Især aboriginere, landets oprindelige befolkning, har været mål for racistiske ytringer, og det har fået ledelsen i sportens øverste liga, Australian Football League (AFL), til at stramme reglerne før denne sæson.

Tidligere gav racistisk opførsel en karantæne på tre år fra sporten. Med de strammede regler i år kan racisme nu give livstidskarantæne fra stadion. Den straf har allerede ramt ni personer. Det skriver AFP.

Ni mænd i alderen 18 til 72 år har således modtaget straffen. De har enten på stadion eller sociale medier ytret sig racistisk. Fem andre sager efterforskes lige nu.

De dømte kan søge om at få deres dom taget op til genovervejelse, men tidligst efter fem år.

AFL's chef for inklusion og sociale politikker, Tanya Hosch, slår fast, at den hårde kurs over for racisme vil blive endnu tydeligere fremover.

– Der er absolut ingen plads til den opførsel i vores sport eller samfundet generelt. Folk skal vide, at hvis man opfører sig sådan, er man ikke velkommen hos os længere, siger hun.

Ligaen fik en lovgivning mod racisme og diskrimination tilbage i 1990, men problemerne eksisterer fortsat. De sociale medier er ligesom i andre sportsgrene også blevet en platform for racisme rettet mod spillere.

Derfor strammer AFL skruen yderligere. Man har nu ansat en medarbejder, som udelukkende skal efterforske anmeldelser om racisme i sporten.

– At få en fuldtidsmedarbejder kun med fokus på at efterforske disse sager vil være en stor hjælp i at bremse dette på alle niveauer i sporten, lyder det fra Hosch.

