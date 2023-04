Strafbart at dele sigtedes identitet på nettet i sag om bortført pige

Det er strafbart at dele oplysninger, der kan afsløre identiteten på den 32-årige mand, der er sigtet for at have bortført og udsat en 13-årig pige for overgreb.

Det fortæller Vibeke Borberg, der er advokat med speciale i blandt andet medieret og presseetik.

Den 32-årige er beskyttet af et navneforbud. Det betyder, at det er strafbart at offentliggøre eksempelvis hans navn, stilling, bopæl eller andre oplysninger, som kan føre til, at hans identitet bliver afsløret.

Deler man oplysninger af den karakter, risikerer man at få en bøde.

– Selv om et navneforbud umiddelbart refererer til navnet, er det faktisk et identifikationsforbud. Så alle oplysninger, der kan føre til, at man kan identificere den pågældende, er omfattet, siger Vibeke Borberg.

På sociale medier har flere personer delt den sigtedes identitet trods navneforbuddet. Ifølge TV 2 er hans profil på Facebook nu blevet lukket.

Søndag advarede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om, at man risikerer straf, hvis man overtræder navneforbuddet i den pågældende sag.

– Husk, at det er strafbart at offentliggøre identiteten på personer, der er omfattet af navneforbuddet, skrev det i et opslag på Twitter.

Ofte vil det være summen af flere oplysninger, der fører til, at et navneforbud bliver overtrådt. Men i nogle tilfælde kan en enkelt oplysning være nok.

Det skyldes, at vi bor i et lille land, hvor der ikke skal meget til, før man kan søge en person frem på nettet, fortæller Vibeke Borberg.

Reglerne er lavet på et tidspunkt, hvor offentliggørelse som udgangspunkt skete i medierne.

– Men sådan er det jo ikke i dag, hvor vi også kan offentliggøre ting på sociale medier, siger Vibeke Borberg.

– Så hvis nogen på åbne sociale medier kommer med oplysninger, som kan identificere gerningsmanden, vil der formentlig være tale om en offentliggørelse omfattet af navneforbuddet.

Også den 13-årige pige er omfattet af navneforbud, fordi sagen blandt andet handler om en seksualforbrydelse.

Dog vil det ifølge Vibeke Borbergs vurdering ikke være strafbart at dele hendes fornavn.

– Vi kender alle sammen hendes navn og billede, fordi det blev delt overalt i weekenden, da man ledte efter hende.

– Man kan ikke spole tiden tilbage. Men det er vigtigt, at man fremover er så skånsom og hensynsfuld som muligt, når man omtaler sagen og den forurettede, siger hun.

Politiet må altid offentliggøre identiteten på en forurettet, hvis det er påkrævet i forbindelse med en efterforskning.

Den 13-årige pige forsvandt lørdag efter at have delt aviser ud på sin rute. Hun blev fundet i live søndag kort før klokken 15.

En 32-årig mand er sigtet for at bortføre hende og for at have udsat hende for voldtægt og andet seksuelt forhold end voldtægt.

Han erkender delvist sigtelsen og er blevet varetægtsfængslet frem til 11. maj.

Navneforbuddet bortfalder senest, når der falder endelig dom i sagen. Retten kan også vælge at ophæve det før.

/ritzau/