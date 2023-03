Stigning i svenske fødevarepriser sætter rekord

Del via email

Der er fart på fødevarepriserne i Sverige, og i februar steg de med rekordfart. Særligt babymad er blevet dyrere.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

I løbet af februar steg priserne på fødevarer i Sverige 2,5 procent. Det er over dobbelt så meget som i hele 2021, hvor priserne steg 1,1 procent.

Målingen er lavet af Matpriskollen, som er en svensk app til at sammenligne dagligvarepriser og tilbud. Siden begyndte at måle prisstigninger i 2015.

Prisstigningerne i februar er de højeste i en enkelt måned, siger appens grundlægger, Ulf Mazur, til TT.

Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige fødevarer er steget i pris. I februar er især mad til de yngste blevet dyrere.

For eksempel er prisen på vælling steget 11,7 procent i februar, mens dåser med babymad er steget 9,3 procent.

Også klemmeposer med for eksempel frugt- eller grødblandinger er blevet dyrere. Her er prisstigningen på 5,5 procent.

Ser man på prisudviklingen over 12 måneder, er dagligvarer i Sverige blevet 15,2 procent dyrere, mens det for fødevarer alene er 17,8 procent ifølge TT.

Det er et rødt flag, at prisstigningerne på fødevarer stadig er så høj i Sverige, mener Kristian Skriver. Han er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

– Det sker tilmed på et tidspunkt, hvor risikoen for recession er stor, og boligmarkedet er ramt er voldsom tilbagegang, skriver han i en kommentar.

En af årsagerne til, at priserne stiger så meget i Sverige, er, at den svenske krone fortsat er svag, forklarer han. Det gør det nemlig dyrere at importere fødevarer fra udlandet.

I øjeblikket skal man af med omkring 67 danske kroner for at få 100 svenske kroner. I 2012 skulle man af med 90 danske kroner for 100 svenske.

I Danmark har prisstigningerne ikke været helt så voldsomme. Her er fødevarerne blevet 14,5 procent dyrere det seneste år ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Også den samlede inflation har været tårnhøj i Sverige. I december var inflationen i Sverige 12,3 procent, hvilket er det højeste niveau i 32 år.

Den høje inflation har fået Riksbanken i Sverige til at hæve den ledende rente til 3,0 procent i februar. Det er den højeste rente i næsten 15 år.

I januar faldt den svenske inflation en smule, og lå på 11,7 procent på årsbasis.

I Danmark er inflationen i januar opgjort til 8,4 procent ifølge Danmarks Statistik.

/ritzau/