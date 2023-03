Spørgsmål om abort udfordrer stadig Kristendemokraterne

Del via email

Erhvervsmanden Jeppe Hedaa er den eneste kandidat, der stiller op til posten lørdag som Kristendemokraternes næste formand.

Han skal forsøge at få partiet valgt ind i Folketinget efter seks forsøg i streg uden succes.

Der venter noget af et arbejde for den kommende formand, hvis det skal lykkes dem at opnå valg til Folketinget, næste gang krydset skal sættes.

Sådan lyder vurderingen fra valgforsker Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Han fremhæver spørgsmålene om homoseksualitet og abort, som gang på gang bringes op, når snakken falder på Kristendemokraterne.

– Det er især der, hvor skoen trykker. Fornemmelsen er, at dele af baglandet ikke er så begejstret for hverken homoseksualitet eller abort.

– Så står partiet i den spænding, hvor hvis de går ud og siger, at de ikke har nogen problemer med homoseksualitet og abort, så kan det give ballade internt, siger Stubager.

Tidligere landsformand Stig Grenov, der også fortsat er en del af partiet, er træt af at snakke om de gentagne mislykkede forsøg på at blive valgt ind i Folketinget.

– Jeg savner nysgerrighed på Kristendemokraterne igen. Ligesom på alle de andre nye partier.

– Manglende kendskab til partiet og politiske dagsordener, der er tilbage fra 1972. Det er det, vi bliver mødt med hele tiden.

– Der er ikke nogen, der stiller grundige spørgsmål og gider høre, hvad vi faktisk byder ind med, siger Grenov.

Valgforsker Rune Stubager er ikke optimist, når han ser på partiets fremtid. Der venter store udfordringer for den kommende formand. Særligt med baglandet.

– Nu er der så en forretningsmand (Jeppe Hedaa, red.), der vil stille op som formand. Det var et nyt og uprøvet træk. Det kan godt være, han kommer med nogle nye tiltag, som kan bruges internt i partiet.

– Men det er også fornemmelsen, at dele af baglandet har nogle faste holdninger og har sværere ved at flytte sig, i forhold til hvad der er strategisk rigtigt. Det kan give selv en nok så dygtig ny formand problemer, siger Stubager.

/ritzau/