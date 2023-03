Slut med snak om top-6: Det kan give tryghed og energi

Del via email

Jesper Sørensen overtog i vinterpausen et Brøndby-hold, som lå placeret under den linje, der skulle inddele holdene i et mesterskabs- og nedrykningsspil efter 22 runder.

Det lykkedes Brøndby at snige sig med i den sjove Superliga-halvdel på trods af et nederlag til FC Nordsjælland søndag.

Fra første dag i cheftrænerstolen har alt handlet om at kæmpe sig ind i top-6, og Jesper Sørensen tror på, at nu hvor den snak kan forstumme, kan det løfte holdet.

– Det kan forløse noget energi, og det kan gøre vores måde at arbejde på lidt mere langsigtet. Vi kan lave vores ting med lidt mere tryghed, siger Brøndby-træneren.

Han lægger heller ikke skjul på, at det på ingen måde var en ønskeposition for ham at indlede sit virke i.

– Det har været et irritationsmoment for mig, fordi det har tvunget mig til at kigge meget på den korte bane. Men sådan er det. Det er vilkårene i branchen.

Brøndby har spillet fem kampe i foråret, og inden nederlaget i Farum, havde holdet fra den københavnske vestegn vundet tre ud af de fire. Ifølge Jesper Sørensen har det dog ikke fyldt ret meget, fordi alles fokus har været på top-6, og at Brøndby ikke var sikre.

– Hvis vi var startet med ni point i fire kampe i en ny sæson, så var vi kommet rigtig godt fra land, men her skulle vi stadig indhente noget, og der var masser af stress på i forhold til næste kamp og næste kamp, siger den tidligere U21-landstræner.

Selv om han var irriteret over den pauvre indsats mod FCN i grundspillets sidste runde, så er det ikke noget, han kommer til at lægge søvnløs over frem mod mesterskabsspillet.

– Det her var en kamp, hvor vi var på hælene og langsomme, og hvor vi ikke spillede med det mod, som vi skal spille med, siger han.

– Vi blev sat lidt tilbage her. Jeg tvivler på, det kommer til at se sådan her ud næste gang.

