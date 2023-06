Sløj Mikkel Damsgaard sidder over landsholdstræning

Del via email

Teknikeren Mikkel Damsgaard sidder også tirsdag over fodboldlandets træning i Helsingør forud for de kommende EM-kvalifikationskampe mod Nordirland og Slovenien. Også mandag var han fraværende.

Damsgaard føler sig for sløj til at kunne træne, fortæller landsholdsassistent Morten Wieghorst.

– Han føler sig ikke så godt tilpas, han føler sig lidt sløj, så vi passer lidt på ham. Han skal ikke lave så meget i dag (tirsdag, red.), og så håber vi, at det bliver bedre i morgen (onsdag, red.), siger Morten Wieghorst.

Han regner med, at den offensive midtbanespiller når at blive frisk nok til at kunne spille fredag mod Nordirland i Parken.

– Det burde ikke være noget, som holder ham fra at spille, men det er svært at spå om, hvordan det udvikler sig.

– Jeg er sikker på, at vores læge og stab får ham testet, så de kan finde ud af, hvad der er galt med ham nu, siger Morten Wieghorst.

Ved mandagens træning fik Christian Eriksen en på lampen og måtte sys over sit venstre øje. Det har han delt et foto af i en historie på Instagram.

Der er ingen grund til bekymring, beroliger Morten Wieghorst.

– I et lille spil på en lille bane var han involveret i et tilfældigt sammenstød og blev ramt på øjet.

– Det var et hændeligt uheld, der er ikke mere i det. Og Christian har jo prøvet det, der er værre, siger Morten Wieghorst.

/ritzau/