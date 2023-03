Skuespilchef vil stadig selv optræde

Del via email

Når Det Kongelige Teater i disse dage byder publikum indenfor til forestillingen "Arven", der er en maratonforestilling på to gange 3,5 time, så er teaterets skuespilchef selv at finde på scenen.

Skuespiller og skuespilchef Morten Kirkskov, der fylder 60 år den 28. marts, spiller med i forestillingen, der handler om at være homoseksuel under aids-epidemien og i dag.

Og det er ikke usædvanligt for chefen selv at gå på scenen eller bag kameraet.

Morten Kirkskov har været skuespilchef på Det Kongelige Teater i København siden 2015. I september sidste år fik han forlænget sin ansættelse med en ny periode på fire år.

Han fik ved den lejlighed fine ord med på vejen fra teatrets bestyrelsesformand, Bertel Haarder.

– Med Morten Kirkskov som skuespilchef har skuespilscenen haft betydelig publikumsfremgang med et varieret repertoire, klassikere såvel som nyskabelser, der har skabt opmærksomhed og fået nye målgrupper i tale, sagde han.

Skuespilchefen har også taget mere omdiskuterede beslutninger som at afskaffe teatrets faste skuespillerensemble. Han har forklaret, at branchens udvikling har gjort det nødvendigt.

– Man kan ikke få de 20 bedste skuespillere i Danmark til at være med i et ensemble, hvor jeg bestemmer over deres liv, og hvad de skal lave.

– Det er meget lettere nu, fordi vi hyrer freelancere, der siger ja til noget, de ved, hvad er, i stedet for at de bliver sat til noget, de så enten vil eller ikke vil. Man kan ikke lave gruppeteater på Det Kongelige Teater, sagde han til Berlingske om beslutningen.

Morten Kirkskov har også selv haft et varieret repertoire i sin egen karriere.

Han har spillet med i en række populære tv-serier som "Borgen", "Arvingerne" og senest "Greyzone".

Mange vil også kende ham fra populære film som "En kort en lang" og filmatiseringerne af Jussi Adler-Olsens krimier "Flaskepost fra P", "Fasandræberne" og "Kvinden i buret".

Samtidig har han spillet og instrueret en lang række af teaterforestillinger.

Han modtog i 2017 Årets Reumert som bedste instruktør for sin udgave af "Lang dags rejse mod nat" på Det Kongelige Teater.

I 2010 skrev han romanen "Kapgang", der er en delvis selvbiografi, om en 14-årig dreng fra Sønder Omme, der mister sin mor til kræft. Bogen blev til en anmelderrost film af samme navn.

Oprindeligt blev Morten Kirkskov uddannet fra Odense Teaterskole i 1990.

Fra 2011-2015 var han skuespilchef på Aalborg Teater, hvor han blandt andet havde succes med forestillingen "Altid for AaB" om det lokale fodboldhold.

/ritzau/