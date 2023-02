Rusada appellerer sin egen Valieva-dom til sportsdomstol

Ruslands Antidopingagentur (Rusada) har bedt sportsdomstolen CAS om at omstøde Rusadas omdiskuterede frikendelse af kunstskøjteløberen Kamila Valieva, der afgav en positiv dopingprøve i december 2021.

I januar i år afgjorde Rusada, at nok havde den dengang 15-årige Valieva et forbudt stof i kroppen. Men hun kunne "ikke klandres eller holdes ansvarlig".

Den kendelse vakte omgående bekymring hos Det Internationale Antidopingagentur (Wada), der tidligere på ugen formelt sendte sagen videre til CAS.

Og nu har russerne altså gjort det samme.

Det skriver CAS i en pressemeddelelse, hvor sportsdomstolen bekræfter, at den har modtaget sagen.

– Rusada søger en afgørelse fra CAS, der tilsidesætter den anfægtede beslutning og finder, at atleten har begået en overtrædelse af antidopingreglerne i henhold til Rusadas regler og sanktioneret med "de passende konsekvenser", skriver CAS.

Sportsdomstolen bemærker i parentes, at russerne håber, at sanktionen "inkluderer eller begrænser sig til en reprimande".

Sagen om Kamila Valieva skabte stort postyr under vinter-OL sidste år.

Den unge skøjtestjerne havde forinden afgivet en dopingprøve med spor af trimetazidin, der er på den forbudte liste.

Hun blev straks suspenderet af Rusada, men efter protester fra Valievas lejr blev den midlertidige karantæne kort efter ophævet.

Valieva fik lov at konkurrere under OL, og der gik næsten et år, før Rusada afsagde en kendelse, der friholdt skøjteløberen for ansvar.

Nu er sagen i hænderne på CAS.

Wada kræver fire års karantæne, mens Den Internationale Skøjteunion (ISU), der også har klaget, er mindre bombastisk.

ISU ønsker "en periode med udelukkelse efter CAS' skøn fra 25. december 2021", og at alle resultater efterfølgende bliver slettet.

Den lange sagsbehandling betyder, at medaljerne i kvindernes holdkonkurrence i kunstskøjteløb endnu ikke blevet uddelt mere end et år efter vinter-OL i Beijing.

Valieva vandt konkurrencen sammen med det russiske hold. Men da hendes dopingsag dagen efter kom frem i lyset, valgte Den Internationale Olympiske Komité at udsætte medaljeceremonien.

