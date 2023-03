Rune uddeler æg og stormer i kvartfinalen i Mexico

Der var klasseforskel, da Holger Rune mødte Nuno Borges i ATP 500-turneringen i Acapulco i Mexico.

Den fjerdeseedede dansker vandt torsdag morgen dansk tid 6-0, 6-2 over Nuno Borges, der er nummer 85 i verden. Kampen varede lidt under en time.

Første sæt varede kun 23 minutter, og Holger Rune uddelte et såkaldt æg, som det hedder i tennissporten at vinde et sæt uden at tabe et eneste parti.

Holger Rune, der er nummer ti i verden, lukkede symptomatisk for kampen første sæt med et servees. Der var tale om en dansk magtdemonstration.

Nuno Borges kom på scoretavlen i andet sæt ved at vinde første serveparti.

Derefter tog Holger Rune tre partier i træk, og kampen virkede mere eller mindre afgjort.

Det gjorde det heller ikke bedre, at Nuno Borges begyndte at døje med en mindre skade i højre ben.

Portugiseren modtog behandling bagud 1-2 i andet sæt og var i stand til at spille videre og fuldføre opgøret.

Med stopbolde, varieret spil og stort overskud cruisede Holger Rune sikkert sejren i land.

I kvartfinalen skal Holger Rune møde italieneren Matteo Berrettini, der er nummer 24 i verden.

– Det bliver en hård kamp. Selv om Matteo er røget en lille smule ned på verdensranglisten, så er han stadig en af de bedste.

– Jeg skal være så skarp som muligt. Og jeg skal bringe det samme tennisspil med til den kamp, siger Holger Rune i sejrsinterviewet på banen.

I en af de øvrige ottendedelsfinaler tabte den andenseedede nordmand, Casper Ruud, overraskende i tre sæt til japaneren Taro Daniel, der er nummer 125 i verden.

Ruud, der er nummer fire i verden, stod til at møde Holger Rune i en eventuel semifinale.

Efter turneringen i Acapulco rejser Rune videre til USA. Her er der i marts ATP 1000-turneringer i Indian Wells og Miami.

/ritzau/