Rune ser frem til vild atmosfære mod hjemmebaneyndling

Holger Rune er ikke typen, der går af vejen for lidt spil med publikum, og han trives tilsyneladende fint med en hektisk atmosfære på tilskuerpladserne.

En sådan vil han med stor sandsynlighed opleve, når han søndag eftermiddag møder italieneren Fabio Fognini i Italian Opens tredje runde.

Fognini er kendt som lidt af en spradebasse, der får tilskuerne op af stolene.

Dermed er der lagt op til en underholdende kamp, der afvikles som søndagens anden på Grand Stand Arena, anlæggets næststørste arena.

– Det bliver helt sikkert vildt. Men det er fantastisk, fordi det er det, tennis handler om.

– Du mærker en stemning som til fodboldkampe, og det er fantastisk. Det bringer tennis til et andet niveau, og jeg er super spændt på det, siger Holger Rune til ATP's hjemmeside.

Fognini var for knap fire år siden oppe som nummer ni i verden, men nu er han nede som nummer 130 og er med i Masters 1000-turneringen på et wildcard.

Rune har respekt for den 35-årige italiener.

– Når du møder en spiller, der har hjemmebane, er du nødt til at være klar, og Fognini er en rutineret og god spiller. Jeg skal bevare fokus og nyde øjeblikket, lyder det fra den 20-årige dansker, der er nummer syv på verdensranglisten.

De to har mødt hinanden en gang tidligere, hvor Rune trak det længste strå. Rune vandt for ni måneder siden i to sæt på hardcourt i Montreal.

I Rom spilles der imidlertid på grus, som er Fogninis foretrukne underlag.

Kampen begynder tidligst klokken 12.30, men det kan nemt blive en halv eller en hel time senere afhængigt af længden på kampen forinden mellem spanieren Roberto Bautista Agut og italieneren Marco Cecchinato.

Vinder Rune, skal han i ottendedelsfinalen møde en af de to kvalifikationsspillere Alexei Popyrin fra Australien eller Roman Safiullin fra Rusland.

/ritzau/