Rune om favoritfald: I top-100 kan man tabe til alle

French Open går søndag ind i sin anden uge med 16 spillere tilbage i begge singlerækker.

Af de 16 herresinglespillere, der er seedet til at nå ottendedelsfinalerne, har blot seks indfriet forventningerne.

Således har de tre første runder alle budt på overraskelser og favoritfald.

Andenseedede Daniil Medvedev røg i første runde, ligesom Felix Auger-Aliassime (10). Jannik Sinner (9) og Andrey Rublev (7) tabte i anden og tredje runde, blot for at nævne nogle af de mest prominente.

– Alt kan ske i tennis, indleder Holger Rune, da han skal forsøge at give sin forklaring på de mange favoritnederlag.

– Thiago Seyboth Wild (nummer 172, red.) slog Medvedev og spillede sikkert en af sine bedste kampe. Der er bare mange spillere, der har et vanvittigt højt niveau, og som gerne vil gøre det godt i denne turnering.

– Så der kommer overraskelser. Hvis man ikke er 100 procent fokuseret, så kan man tabe til alle i top-100, hvor alle er gode spillere, påpeger Rune.

Han ser en større tendens til, at overraskelserne kommer på grus end på hardcourt.

– Det sker også på græs, men måske mindre på hardcourt. Det er et underlag, hvor alt er ret meget det samme i alle turneringer. Det er lidt lettere at spille på hardcourt.

– Medvedev kan eksempelvis ikke lide grus, selv om han ellers har gjort det godt på grus i den her sæson.

På grund af Monfils' afbud i anden runde har Rune kun spillet to kampe for at nå ottendedelsfinalen, men den ekstra hviledag har ikke medvirket til, at han har fulgt turneringen mere.

– Jeg ser ikke så meget. Når jeg spiser frokost, ser jeg lidt, hvis der kører noget på skærmen. Jeg så Djokovics første sæt mod Márton Fucsovics, der varede halvanden time. Det var et vanvittigt godt sæt.

Netop Djokovic (seedet 3) spiller ottendedelsfinale søndag ligesom to af de andre store favoritter Carlos Alcaraz (1) og Stefanos Tsitsipas (5). Mandag skal Rune (6) og Casper Ruud (4) i aktion.

Også hos kvinderne er 6 af de 16 bedst seedede klar til ottendedelsfinalerne.

