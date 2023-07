Roskilde Festival forventer tocifret millionoverskud

Del via email

Roskilde Festival er ved at nå sin ende. 130.000 mennesker med orange armbånd har i over en uge bevæget sig rundt på Dyrskuepladsen og dermed gjort Roskilde til en lille storby i perioden.

Og der er blevet solgt masser af mad- og drikkevarer under årets festival, så direktør Signe Lopdrup tror, at den 51. udgave af festivalen giver et pænt overskud.

– Vores forventning er, at vi kommer til at ligge på niveau med sidste år. Vi får et flot tocifret overskud, som vi kan dele ud i overensstemmelse med vores formål, så vi kan skabe stærkere muligheder for børn og unge, siger hun.

Roskilde Festival er en non-profit-festival. Det betyder, at den ikke tjener penge på at afholde festivalen, men at hele overskuddet skal doneres. Sådan har det været, siden den anden Roskilde Festival blev afholdt i 1972.

Sidste års festival skabte et overskud på 15 millioner kroner. Pengene blev doneret til almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge.

Det samme vil man gøre i år, siger Signe Lopdrup.

– Roskilde Festival er en indsamlingsbegivenhed. Vores formål er at skabe muligheder for børn og unge.

– Så når Roskilde Festival uddeler overskuddet, handler det om at være med, der hvor de helt unge skal til at sætte af og gøre en forskel. Det har vi hårdt brug for.

Det er en del af Roskilde Festivals formål, som er at støtte initiativer for børn og unge og at støtte humanitære og kulturelle organisationer.

I år har der blandt andet været et øget fokus på diversitet i musikprogrammet. Her kan blandt andet nævnes bandet Blæst, der onsdag åbnede Orange Scene.

Blæst er i år blevet udvalgt til at lave en "Orange Donation". Det er et nyt tiltag, hvor et band eller en musiker, der spiller på Orange Scene, får lov til at vælge en donationsmodtager.

Blæst har valgt at give donationen på 500.000 kroner til det gratis rådgivningstilbud Headspace, som er en del af Foreningen Det Sociale Netværk.

Headspace tilbyder rådgivning til psykisk sårbare børn og unge mellem 12 og 25 år.

Signe Lopdrup fortæller, at Roskilde Festival gerne vil gå forrest, når det handler om at ændre verden for børn og unge.

– Hvis vi skal skabe forandring i verden, så er det de næste generationer, der skal lykkes med det. Det er lige præcis det, som Roskilde Festival bakker op om, siger hun.

Ud over Blæst har også Lil Nas X, Kendrick Lamar, Burna Boy og Blur optrådt på festivalen.

Lizzo og Ukendt Kunstner lukkede lørdag henholdsvis Orange Scene og Arena.

/ritzau/