Rocklegenderne fra Deep Purple spiller fredagsrock i Tivoli

I år byder Tivolis fredagsrockprogram på danske navne som Jada, Tobias Rahim, Eee Gee og Soleima, men hvis du vil sendes tilbage til 70'erne, er heldet med dig.

Det britiske rockband Deep Purple gæster nemlig haven den 9. juni med hits som "Smoke on the water", "Fireball" og "Speed King".

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

At det verdenskendte band, hvor størstedelen af medlemmernes alder har passeret 70, er en del af årets koncertkartotek er noget Tivolis chef for musik og underholdning Thor Feilberg er glad for.

– Deep Purple er ikke blot legender der resonerer med Fredagsrockens DNA. Bandets 55 års levetid trækker spor tilbage til den moderne rocks fødsel, siger han.

Ud over Deep Purple kan man se frem til to af dansk pops højdespringere, Tobias Rahim og Jada.

Jada vender tilbage til scenen den 16. juni, hvor man vil kunne høre sange som "Nudes", "Skør for Dig" og "Dangerous".

Den dansk-kurdiske stjerne, Tobias Rahim, kan høres den 22. september, hvor han vil byde op til dans med sine sange.

Ballet åbnes med det Tivoli kalder en girl-power aften, hvor albumaktuelle Soleima og Eee Gee, der også spillede sidste år på Tivolis Lillefredag program, kommer og spiller.

– Vi glæder os til en festlig Fredagsrock-sæson fyldt med gode oplevelser for vores gæster. Som de første navne viser, så vil vi igen i år favne bredt i vores program med både danske og internationale navne, nyere artister og levende legender, siger Frederik Wiedemann, som er kulturdirektør i Tivoli.

/ritzau/