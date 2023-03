Region afsætter ekstra kvart milliard til forsinket hospitalsbyggeri

Del via email

Region Hovedstaden har afsat yderligere 260 millioner kroner for at nå i mål med den i forvejen forsinkede udvidelse af Hvidovre Hospital.

Det skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Det blev besluttet på et møde i regionsrådet tirsdag, at der er brug for yderligere midler.

– Det står klart, at projektet set i lyset af det sidste års udvikling ikke kan realiseres uden yderligere midler, hedder det i referatet fra regionsrådsmødet, som dagbladet har læst.

Den samlede pris for udvidelsen vil ende på knap 2,2 milliarder kroner med det nye budget. Det svarer til en overskridelse på 18 procent.

Supersygehuset skulle efter de oprindelige planer have stået klar i 2020, men ventes først færdiggjort i 2024.

Den seneste forsinkelse skyldtes, at regionen droppede samarbejdet med de to tegnestuer Link Arkitektur og Schmidt, Hammer og Lassen. Det skrev Berlingske sidste år.

Forklaringen blev angivet til at være, at arbejdet var utilstrækkeligt, og at projektet havde langt flere fejl end først rapporteret.

De 260 millioner kroner skal blandt andet være med til at rette de omfattende fejl, skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Det er ikke første gang, at det har været nødvendigt at tilføre flere penge til Nyt Hospital Hvidovre. I marts 2022 modtog projektet en tillægsbevilling på 227 millioner.

Dengang var det begrundet med en presset projektøkonomi.

Nyt Hvidovre Hospital er langt fra alene om at være presset af forsinkelser og en utilstrækkelige midler.

Også det nye supersygehus i Nordsjælland forventes at ende med en enorm budgetoverskridelse.

Nyt Hospital Nordsjælland skulle have stået klar i 2020 og have kostet knap 4,9 milliarder kroner.

Men efter en række forsinkelser og budgetoverskridelser, står det klart, at hospitalet ikke kan tages i brug før 2026, og at det bliver 43 procent dyrere.

Sygehuset med den næsthøjeste budgetoverskridelse kommer til at koste 28 procent mere end først antaget. Det er Nyt Universitetshospital i Aalborg.

/ritzau/