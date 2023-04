Real Madrid-træner forventer nye aftaler med rutineret trio

Fodboldstjernerne Karim Benzema, Luka Modric og Toni Kroos har tilbragt de seneste mange år af karrieren i Real Madrid.

Og det bliver de ved med, spår Carlo Ancelotti, som er træner for det spanske storhold.

Den erfarne trio, der tilsammen er over 100 år, har alle kontraktudløb efter denne sæson, men klubben gør et aktivt forsøg på at få dem til at forlænge opholdet.

– Jeg tror, at de bliver, siger Ancelotti ifølge Reuters.

– Vi skal evaluere spillerne, ud fra hvad de leverer og ikke ud fra deres alder.

35-årige Benzema har spillet for Real Madrid siden 2009. Modric på 37 år har været der siden 2012, mens 33-årige Kroos kom til i 2014.

Benzema er i denne sæson topscorer med 25 mål på tværs af alle turneringer, og selv om Modric og Kroos har fået mere konkurrence på midtbanen, spiller de fortsat vigtige roller.

– Man kan tænke, at de tre ikke har samme fysiske profil eller energi som de yngre spillere, men den måde, de tre formår at håndtere en kamp, er unik. Det kan man ikke købe på noget marked i verden.

– Det kommer med erfaringen. Alder tager noget fra dig, men det giver dig også noget, forklarer den italienske træner.

Ancelotti oplyser, at klubben er i dialog om forlængelser med de tre profiler.

Real Madrid vandt sidste år det spanske mesterskab, men er for tiden et godt stykke efter FC Barcelona, som ser ud til at løbe med titlen i La Liga.

Til gengæld lever Madrid stadig i Champions League og pokalturneringen Copa del Rey.

/ritzau/