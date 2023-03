PSG-back afviser anklage om voldtægt

Del via email

Paris Saint-Germain-backen Achraf Hakimi afviser anklagen fra en 24-årig kvinde om, at han skulle have voldtaget hende.

Det skriver den franske avis Le Parisien.

Franske anklagere indledte mandag en undersøgelse af marokkaneren efter kvindens anklage.

Hun påstår ifølge avisen, at han skulle have voldtaget hende i sit hjem i en Paris-forstad 25. februar.

Hakimi og kvinden skulle have fået kontakt til hinanden via det sociale medie Instagram og efterfølgende mødtes.

AFP har været i kontakt med anklagemyndigheden, der afviser at kommentere sagen.

Hakimi var en del af Marokkos landshold, der overraskende blev nummer fire ved VM i slutningen af 2022.

I alt har han spillet 61 kampe med otte mål til følge for sit landshold.

24-årige Hakimi kom til PSG i 2021 efter tidligere at have spillet for Real Madrid, Borussia Dortmund og Inter.

Mandag aften var Hakimi til The Best Fifa Football Awards, der afholdes i Paris.

PSG har endnu ikke kommenteret sagen.

Fodboldspilleren Dani Alves, der tidligere har spillet i PSG, er også for nylig blevet anklaget for voldtægt.

Han har siddet varetægtsfængslet i Barcelona siden 20. januar og afviser anklagerne.

Det var 2. januar, at en kvinde ifølge AFP hævdede, at Dani Alves havde voldtaget hende på badeværelset på en natklub i Barcelona i slutningen af december.

Dani Alves sagde til at begynde med, at han ikke kendte kvinden.

Men senere har han ifølge AFP ændret sin historie flere gange og siden hævdet, at det, der var sket, var foregået med samtykke.

Han afviser anklagen.

Dani Alves spillede siden sommeren 2022 for mexicanske Puma, men klubben ophævede kontrakten med forsvarsspilleren oven på varetægtsfængslingen.

