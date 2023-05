Polsk militærøvelse blev afviklet samtidigt med rystelser på Bornholm

Da flere borgere på Bornholm kunne mærke rystelser i sidste weekend, blev der i samme tidsrum afviklet en stor militærøvelse i Polen.

Øvelsen fandt sted godt 130 kilometer fra Bornholm. Det bekræfter Polens militær over for P4 Bornholm.

Det polske luftvåben havde blandt andet sine F-16-fly i luften.

Militæret bekræfter ikke, at det er flyene, der har forårsaget rystelserne. Men hvis det er, stemmer det overens med tidligere bud på årsagen.

Det var lørdag omkring klokken 15.00, at der blev registreret rystelser på Bornholm.

Mandag meddelte Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, at rystelserne skyldtes trykbølger fra en ukendt hændelse i atmosfæren.

Ifølge Henning Heiselberg, der er seniorforsker ved DTU Space på Danmarks Tekniske Universitet, kunne det godt tyde på, at det er jetjagere, som har været skyld i rystelserne.

– Når en jetjager flyver med lydens hast og bryder lydmuren genererer det en masse lydbølger, som bliver akkumuleret. Det er det, der kan give nogle ordentlige brag, siger han.

– En lydbølge er en trykbølge og derfor en slags rystelse, som kan få ruderne til at klirre, siger han.

Politiet fortalte sidste lørdag, at der begyndte at tikke anmeldelser ind i tidsrummet fra klokken 15.25 og frem.

Geus fik over 60 henvendelser fra borgere på Bornholm i forbindelse med rystelserne.

Borgerne oplevede primært en dyb rumlen, trykken for ørerne, og at det har rystet og klirret, fortalte de.

Det er alt sammen tegn på en trykbølge, som eksempelvis et F-16-fly kan forårsage, fortæller seniorforskeren.

– En trykken for ørerne er et tegn på, at det er et atmosfærisk fænomen.

Der blev spekuleret i, om rystelserne kunne være resultatet af en kontrolleret sprængning i Polen, men det har Geus siden afvist.

/ritzau/