Peter Møller: Vi skal simpelthen til EM i baghaven

Succeskriteriet i EM-kvalifikationen er soleklart for det danske herrelandshold i fodbold: Danmark skal tage en af kvalifikationsgruppens to øverste pladser, så billetten til næste års EM-slutrunde i Tyskland kommer i hus.

Det bør man kunne forvente, siger Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, Peter Møller, forud for torsdagens kvalifikationspremiere mod Finland i Parken.

– Vi har selvfølgelig en forventning om, at vi kommer med til EM. Det vil simpelthen ikke være til at bære, hvis vi ikke kommer med til et EM i baghaven. Nu har vi været til VM i Mellemøsten, og det vil jo være noget andet for fansene at komme med til en slutrunde så tæt på Danmark.

– Vi tager favoritværdigheden på os, det skal vi simpelthen, når vi ser på puljen, siger Peter Møller.

Danmark indtager da også rollen som bookmakernes altoverskyggende favorit i kvalifikationsgruppen med Finland, Nordirland, Slovenien, Kasakhstan og San Marino – verdensranglistens nummer 56, 59, 62, 115 og 211.

Peter Møller minder dog om, at landsholdsspillerne bliver nødt til at gå ydmygt ind til kvalifikationen, for alle kampe er potentielle bananskræller.

– Mange vil sige, at det er nem pulje med hold, som vi skal slå, fordi vi har vist meget bedre resultater end dem de seneste år, men det garanterer ikke den næste sejr.

– Til VM kunne vi jo høre fra omverdenen, at det bare var en gruppe, vi skulle gå videre fra, og der var to hold, som vi helt sikkert ville slå. Det gjorde vi ikke. Vi skal gå ind til kvalifikationen med dansk ydmyghed, men selvfølgelig også med troen på, at vi kvalificerer os.

– Forventningerne til os er tårnhøje, men vi kommer ikke bare til at køre alle de andre over med 5-0, siger Peter Møller.

Han udpeger Finland som Danmarks hårdeste konkurrent.

– Grundlæggende har vi mere kvalitet end de øvrige hold, og det skal vi bevise, når vi møder dem.

– Nordirland kan godt blive en grim udfordring, specielt når vi skal spille hos dem, men jeg ser Finland som det hold, vi skal bokse mest med.

– Vi tabte jo også selv til dem ved EM, selv om det var under nogle særlige omstændigheder, siger Møller med henvisning til Christian Eriksens hjertestop i 0-1-nederlaget ved EM i 2021.

Torsdagens EM-kvalifikationskamp begynder klokken 20.45 i Parken.

/ritzau/