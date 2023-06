Pape om statsministers slettede sms’er: Genopret ordentligheden

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, opfordrer endnu en gang regeringen til at sikre lovhjemmel, så Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) kan forsøge at genskabe slettede sms'er fra Minksagen.

Det sker i Søren Papes partiledertale på Folkemødet.

– Vi har lært, at den socialdemokratiske regering aldrig bad Forsvarets Efterretningstjeneste om at genskabe de slettede sms’er. Mette Frederiksen sagde ellers, at hun ville have frem.

– Kære statsminister: genopret ordentligheden. Genskab det, I slettede. Vi har ret til at kende sandheden. Det skylder I fællesskabet, siger Søren Pape.

En lang række af partier i Folketinget vil give efterretningstjenesten mulighed for at finde data i det statslige wi-fi-netværk i et forsøg på at finde sms-beskeder fra statsminister Mette Frederiksen (S) og fire andre personer tæt på sagen om aflivningen af mink i vinteren 2020.

Forsvarsministeriet og Justitsministeriet meddelte dengang, at det ikke var muligt at finde sms'erne frem. Blandt andet var der på telefonerne slået en funktion til, så beskeder slettes efter en kortere periode.

Men FE kunne reelt gøre noget, som tjenesten ikke gør, fordi den ikke har lovhjemmel til det, har B.T. afdækket.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har meddelt, at han vil undersøge sagen. Uden et af regeringspartiernes opbakning er der ikke flertal i Folketinget for at ændre lovgivningen.

Søren Pape regner med opbakning fra Venstre og Moderaterne.

– Jeg forventer, at de to partier simpelthen presser Mette Frederiksen til at sige, at selvfølgelig skal det her frem.

– Og jeg tænker, om det overhovedet er nødvendigt at presse. For Mette Frederiksen sagde jo selv, da det her var fremme, at selvfølgelig skulle alt frem, siger han efter sin tale.

Søren Pape varslede fra start på talerstolen, at han "i stedet for at tale om politiske forslag" vil tale om "vores fællesskab, og det ansvar, vi skal leve op til".

– Og at vi beder det offentlige om at løse for mange problemer, sagde den konservative partileder.

Han havde fokus på civilsamfundets rolle i samfundet.

– Vi skal ikke lade det offentlige bureaukrati mase vores fritid og de fællesskaber, hvor vi har følelserne med.

– Vi har brug for mere nærvær, ikke flere regler. Derfor foreslår jeg, at vi indfører et nyt princip. Et nyt princip om, at det offentlige ikke må fortrænge civilsamfundet, sagde Søren Pape.

/ritzau/