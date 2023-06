Overgrebstiltalt fodboldspiller kræves idømt 21 måneders fængsel

Anklagemyndigheden kræver en overgrebstiltalt fodboldspiller idømt et år og ni måneders fængsel.

Det er kommet frem i Københavns Byret fredag formiddag.

Her er sagens anklager og forsvarer i gang med deres afsluttende bemærkninger, inden dommen efter planen falder omkring klokken 15 fredag.

Fodboldspilleren er tiltalt for at have begået et seksuelt overgreb og forsøgt at gennemføre en voldtægt på en kvinde.

Derudover skal to andre kvinder være blevet udsat for krænkelser. Det mener anklagemyndigheden.

– Det er min opfattelse, at de tre kvinder har afgivet de mest troværdige forklaringer. Og forklaringerne har mange af de samme lighedstræk, siger anklageren fredag.

– Der er først et møde på sociale medier, og i alle tre tilfælde er han hurtig til at efterspørge billeder af seksuel karakter. I alle tre tilfælde har han også tilbudt fodboldtrøjer.

Ifølge anklageren har han over for kvinderne udnyttet sin position som fodboldspiller ved at tilbyde personlige trøjer.

Forsvareren mener også, at en vurdering af troværdighed bliver afgørende.

– Vi vil gerne se håndfaste beviser i sådan nogle sager. Eksempelvis skader. Det har vi ikke set noget af. Der er heller ingen vidner, lyder det fredag.

– Og i to ud af tre sager mødes kvinderne med ham, efter at det her skal være sket. Det er da bemærkelsesværdigt, siger forsvareren og hentyder, at det peger i retning af uskyld.

Fodboldspilleren har hele tiden nægtet sig skyldig i anklagerne.

Han er fortsat beskyttet af et navneforbud, hvorfor det ikke er muligt at komme nærmere ind på, hvem den pågældende spiller er, eller hvilken klub han er en del af.

I en straffesag ophæves et navneforbud som udgangspunkt ved domsafsigelse – medmindre forsvareren går efter at få det forlænget.

Derfor kan dommeren ske at skulle tage stilling til det senere fredag.

/ritzau/