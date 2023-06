OVERBLIK: Retten i Aalborgs konklusioner i Mia-sagen

Retten i Aalborg har torsdag idømt den 38-årige Thomas Thomsen forvaring i sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Onsdag blev han kendt skyldig i drab, voldtægtsforsøg og usømmelig behandling af lig.

Få et overblik over centrale konklusioner i rettens skyldkendelse fra onsdag her:

Drabet:

* Den 38-årige findes skyldig i at have dræbt Mia Skadhauge Stevn ved kvælning.

* Tiltaltes forklaringer om, at han var kørt til Aalborg for at mærke stemningen efter corona, og at han samlede Mia Skadhauge Stevn op for at give hende et lift, findes "utroværdige og konstruerede til lejligheden".

* Den tiltalte kørte straks Mia Skadhauge Stevn til Hammer Bakker efter at have samlet hende op. Fund af den unge kvindes ting i skovområdet bærer præg af, at hun har forsøgt at undløbe fra stedet.

* Dødsårsagen kan ikke fastlægges som følge af ligdelenes tilstand. Men der kan ikke angives nogen anden sandsynlig dødsårsag end kvælning.

* Retten finder det også bevist, at Mia Skadhauge Stevn var meget spirituspåvirket.

* Den tiltaltes forklaring om, at Mia Skadhauge Stevn blev kvalt som følge af et fald i skoven er "utroværdig."

* Den tiltaltes "særdeles omfattende og makabre behandling af liget" giver en kraftig indikation af, at han var indstillet på at gå meget langt for at slette spor.

* Retten bemærker, at kvindens centrale halshvirvler ikke er fundet. De må ellers antages at ville kunne underbygge dødsårsagen som kvælning.

Anklagen om voldtægt og seksuelt motiv:

* Tiltaltes motiv var ifølge retten af "seksuel karakter". Men det er ikke bevist, at der er begået en voldtægt eller et andet seksuelt overgreb.

* Det, at han har forsøgt at fjerne spor fra liget, udgør ikke i sig selv et bevis for, at hun har været udsat for voldtægt.

* Men retten kender tiltalte skyldig i forsøg på voldtægt ved at have kørt Mia Skadhauge Stevn til det øde skovområde mod hendes vilje med den hensigt at begå voldtægt.

* Retten bemærker, at den tiltalte kørte til Aalborg, mens han forinden havde slået sin gps i bilen fra.

* Tiltaltes forklaring om, at han og Mia Skadhauge Stevn havde en frivillig seksuel relation tilsidesættes som utroværdig.

Usømmelig behandling af lig:

* Den 38-årige mand har selv erkendt usømmelig omgang med lig, og retten finder ham skyldig i dette forhold.

* Retten bemærker, at han har afgivet en detaljeret forklaring om, hvordan han delte liget, forsøgte at opløse flere dele i en blanding af kaustisk soda og efterfølgende kørte dem til Dronninglund Storskov, hvor han gravede nogle dele ned og spredte andre i skovbunden.

Kilde: Retten i Aalborg.

/ritzau/