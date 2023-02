Oplev Sjællands uforglemmelige perler

Fra kultur til natur, er her nogle af de absolut bedste oplevelser, om du så befinder dig i Holbæk eller Hellerup.

Sjælland er ikke kun Danmarks største ø og den 95. største ø. Det er også stedet, hvor du kan se ud over det turkisgrønne hav ved Møns Klint. Stedet, hvor du kan få trænet lattermusklerne i Holbæk Teater. Sidst men ikke mindst, er det stedet, hvor du kan forkæle smagsløgene hos en af Michelin-restauranterne eller de lokale restauranter. Sjælland er næsten ved at revne, når det gælder gode oplevelser, og derfor er det værd at tjekke nogle af disse steder ud.

En kulinarisk oplevelse

Det kan godt være, at København bliver fremhævet i udlandet, hvad angår gode spisesteder. Men kører man blot nord for København til Nivå Bugt, kan man f.eks. få øje på restaurant Lagunen, som ligger ved havnen og serverer et solidt måltid. Har du et kreditkort som dem fra https://beste-kredittkort.no, kan du i øvrigt være heldig at få rabat på maden. Med et kreditkort som Santander kan man få 25 procent rabat hos over 300 spisesteder. Så er der særlig god grund til at invitere familien med ud.

Her er nogle af de kulinariske højdepunkter på Sjælland:

● Restaurant Mos

● Mumm

● Vinbaren

● Altopalato

● Restaurant Jordnær

Gå amok i genbrugsbutikkerne

De sidste år har genbrug vist sig at være enormt populært, hvor man i Vordingborg så den højeste omsætning i mange år i 2022. Er man glad for genbrug, ved man, at priserne i Københavns vintage- og genbrugsbutikker er i den høje ende. Men bevæger man sig uden for til provinsens genbrugsbutikker, er der alt fra fint nips til boligen til aflagt designertøj, som er meget mere værd end købspris. Så skal du have fornyet garderoben, kan du passende aflægge disse genbrugsbutikkerne et visit:

● Kirppu Roskilde

● Danmissions Genbrug i Viby Sjælland

● Blå Kors Genbrug i Næstved

● Kram & Co i Holbæk

● Retrofabrikken.dk i Ringsted

Storslået natur

Trænger du til en dag, hvor du kan få frisk luft, er der rig mulighed for naturoplevelser på Sjælland. Ofte bliver Jægersborg Dyrehave fremhævet, fordi det er oplagt, uanset om vejret er varmt, eller om årstiden siger vinter. Her kan du gå en tur i skoven og se dyreliv, og hvis du har løbeskoene med, er det også et perfekt sted til lidt motion.

En relativt ny attraktion er Skovtårnet, som ligger i Gisselfeld Klosters skov. Når du har gået gennem de 12 cirkler i tårnet, kan du komme til at se Sydsjælland fra 45 meters højde. Er du heldig, at vejret er klart, kan du se helt over til Malmø.

Få en på opleveren i teateret

Holbæk Teater eller Sjællands Teater er det største sjællandske teater uden for København. Her er der alt fra musicals, ungdomsforestillinger og comedy. Teateret blev etableret i 2021 og er Danmarks største egnsteater med syv egenproduktioner årligt. Holbæk Kommune har længe været en kommune, som har brystet sig af at være en teaterkommune. Så hvis man vil have en god teateroplevelse, er det alle pengene værd.