Olesen bekræfter storform med kanonrunde i Indien

For en uge siden triumferede Thorbjørn Olesen i Thailand Classic, og den danske golfstjerne rider tilsyneladende videre på formbølgen.

Lørdag leverede Olesen således den bedste runde af samtlige 67 spillere i den første af to finalerunder i Hero Indian Open i New Delhi.

Kun 66 slag skulle han bruge for at sende kuglen i hul 18 gange.

Det er seks slag under banens par, og bedriften sender ham hele 30 pladser frem i det samlede regnskab.

Når det alligevel "kun" rækker til en delt fjerdeplads inden sidste runde, skyldes det Olesens halvlunkne start på turneringen.

Henholdsvis 73 og 72 slag i de to første runder var godt nok til at klare cuttet på en bane, hvor mange spillere bruger mange slag. Men det rakte ikke til at blande sig i topstriden.

Det gør han til gengæld nu, hvor han deler fjerdepladsen med to kolleger. Der skal dog meget til, hvis Olesen skal spille sig ind i kampen om turneringssejren på sidstedagen.

Tyskeren Yannik Paul er 11 slag under par og dermed seks slag bedre end danskeren.

Hele ni danskere var til start i New Delhi, men kun tre af dem klarede cuttet. John Axelsen er på en delt 16.-plads, mens Nicolai Højgaard efter en sløj lørdag med 75 slag må nøjes med en placering som nummer 54.

Hero Indian Open er en del af DP World Tour, der tidligere gik under navnet European Tour.

På grund af coronapandemien er det første gang siden 2019, at den traditionsrige turnering bliver afviklet.

/ritzau/