OL-vinder vandt midnatsdyst: Usundt at spille så sent

Klokken havde passeret midnat, da den tyske tennisspiller Alexander Zverev natten til søndag spillede sig videre i French Open.

Med en sejr på 3-6, 7-6, 6-1, 7-6 over amerikaneren Frances Tiafoe sikrede den olympiske mester sig en plads i ottendedelsfinalerne i Paris.

Tyskeren rettede efter sejren fokus på de sene kamptidspunkter i Frankrigs hovedstad.

– Hvis vi var endt med at spille fem sæt, så kunne vi være fortsat indtil klokken to om morgenen.

– Et eller andet sted er det ikke længere sundt for den spiller, der vinder kampen, som så skal spille igen dagen efter, som det er nu, siger Alexander Zverev, der mandag skal op imod bulgarske Grigor Dimitrov.

Kampen mod Frances Tiafoe begyndte lidt efter klokken 20.30 lørdag aften og sluttede omkring 00.20, da det var blevet søndag.

Opgøret kunne meget vel være fortsat ud i et femte sæt, da fjerde sæt blev afgjort i en tæt tiebreak, hvor amerikaneren havde chancen for at udligne til 2-2 i sæt. Det skete dog ikke.

Alexander Zverev opfordrer French Open-arrangørerne til at afvikle flere kvindekampe om aftenen. I kvindernes singlerække spilles der bedst af tre sæt, mens det hos mændene er bedst af fem sæt.

– Når man spiller fire eller fem sæt, så er man stadig på anlægget efter midnat. Så kommer man først i seng klokken fire eller fem om morgenen.

– Kun et af syv aftenprogrammer i forbindelse med den her turnering har budt på kampe med kvinder, siger Alexander Zverev.

Den 26-årige tysker vandt i 2021 den olympiske tennisturnering i Tokyo. Han er i øjeblikket nede som nummer 27 på verdensranglisten. For et år siden var han oppe som nummer to.

/ritzau/dpa