Økonomisk redegørelse: Dansk økonomi står stærkere

Der er klare tegn på bedring for dansk økonomi trods den generelle opbremsning, som stadig mærkes i Danmark og Europa.

Det fremgår af Økonomisk Redegørelse. Den fremlægges onsdag af fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V).

– Overordnet tegner sig et billede af, at dansk økonomi på mange parametre har undgået en egentlig tilbagegang, siger Lose på et pressemøde i Økonomiministeriet.

Væksten i bruttonationalproduktet (bnp) ventes at blive på 0,6 procent i år og 1,4 procent næste år.

Ved præsentationen af den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse i marts var forventningen en vækst på 0,2 procent af bnp i år.

– Vi kan blandt andet se, at danske virksomheder trods svære tider fortsætter med at have en høj produktion, siger Stephanie Lose.

Inflationen er faldende. Den vurderes at falde fra 7,7 procent i gennemsnit sidste år til 4,3 procent i år og 3 procent næste år.

– Inflationen falder for sjette måned i træk, og vi kan samtidig se, at kerneinflationen er begyndt at falde.

– Det betyder, at vi efter alt at dømme styrer uden om en økonomisk krise, siger hun.

Samtidig er der tegn på, at forbruger- og erhvervstilliden er i bedring. Og ledigheden er ikke vokset i den skala, som man tidligere havde ventet.

Hun kalder det en "blød landing" for dansk økonomi trods det stormvejr, det trak op til, da inflationen steg, og Rusland invaderede Ukraine i begyndelsen af 2022.

Stephanie Lose advarer samtidig imod at hvile på laurbærrene.

– Der er stadig brug for at gennemføre ansvarlige reformer, der er med til at sikre, at vi har den fornødne arbejdskraft – både til den private og offentlige sektor, siger hun.

Regeringen kommer tre gange om året med sit bud på økonomiens udvikling i Økonomisk Redegørelse.

Den udgives som udgangspunkt i maj, august og december, men sidste år kom folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse i vejen for den sidste af de tre. Den kom i stedet i marts i år.

/ritzau/