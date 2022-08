Odsherred Civile Hundeførerforening sikrer ny sponsoraftale

Odsherred: Odsherred Civile Hundeførerforening har indgået en ny sponsoraftale med energiselskabet OK, som skal bidrage til, at foreningen kan gøre noget ekstra for deres instruktører. Den nye sponsoraftale betyder, at bilister kan tanke foreningskassen op – helt uden at det koster ekstra – og det glæder foreningens formand, Ole Alex Pedersen.