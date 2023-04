Odense-træner vil stoppe Esbjerg-stjerne i finalebrag

Del via email

Stop Henny Reistad.

Sådan lyder en væsentlig del af cheftræner Ulrik Kirkelys opskrift på Odense-triumf i søndagens pokalfinale mod Team Esbjerg ved Final 4-stævnet i Silkeborg.

Lørdag tævede Odense i sin semifinale Silkeborg-Voel med 17 mål, inden fynboerne kunne se Henny Reistad score seks mål i løbet af kampens første 19 minutter, da Esbjerg tævede Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) med 11 mål.

– Når man møder Esbjerg, skal man fungere defensivt. Og det er i særdeleshed en stor opgave, når man spiller over for Henny Reistad.

– Hun har sat sit store aftryk på både den danske og internationale scene. Hun er en ekstraordinær spiller, og med hende på holdet står man med et rimelig stærkt trumfkort, siger Ulrik Kirkely.

Kirkely vil dog ikke dele ingredienserne i sin opskrift.

– Der er mange måder at angribe det på. Mandsopdækning er en mulighed, men der er også andre tiltag, som jeg ikke vil lufte her.

Odense-træneren mener også, at målmandsduellen mellem især Anna Kristensen, der storspillede mod NFH, og Althea Reinhardt kan spille afgørende i finalen.

– De er meget, meget lige i niveau lige nu. Anna har virkelig gjort det godt og har været med til at løfte Esbjerg. Omvendt ved vi også, at Althea kan brænde store kampe af. Det bliver en meget spændende duel, siger Kirkely.

Esbjerg slog sidste år Odense 32-21 i pokalfinalen og har et lille overtag i denne sæsons indbyrdes opgør. Senest blev det 30-19 i ligaen i marts.

– Det giver en tro på, at det, vi leverer i øjeblikket, også er godt nok til at slå Odense, hvis vi præsterer på et ordentligt niveau.

– Men vi ved også godt, at bare fordi vi vandt klart sidste gang, slår det dem ikke ud. De har prøvet det før og rejst sig igen lige efter, siger Esbjerg-træner Jesper Jensen til klubbens hjemmeside.

Kirkely finder blandt andet optimisme i storsejren over Silkeborg-Voel. Her præsterede holdets profiler nemlig bedre end længe.

– Det handler meget om, at de dygtigste spillere skal ramme deres højeste niveau. Hvis de gør det, har vi også en chance i finalen.

– Esbjerg har spillet rigtig flot på det seneste og har præsteret i både ligaen og Champions League. De har løftet deres niveau i løbet af sæsonen, så vi er helt med på, at det bliver en sindssyg svær opgave.

– Omvendt har vi for vane at ramme tætte opgør mod Esbjerg, og det kunne det meget vel blive søndag også, siger Kirkely.

Pokalfinalen sættes i gang søndag klokken 16. Forinden har Silkeborg-Voel og NFH fordelt bronzen fra klokken 13.30.

/ritzau/