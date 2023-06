OB sælger ung kantspiller til hollandsk klub

Del via email

OB-spilleren Jakob Breum er blevet solgt til den hollandske fodboldklub Go Ahead Eagles. Det oplyser OB tirsdag på sin hjemmeside.

Jakob Breum skiftede fra Næsby til OB som U17-spiller, og han fik debut på superligaholdet i juni 2020 i en alder af 16 år og 203 dage.

I november 2021 skrev han under på sin første professionelle kontrakt med OB.

Siden er det blevet til 51 kampe i OB-trøjen for Jakob Breum. I de kampe er han noteret for fire mål og tre assister.

– Det bliver mærkeligt at skulle forlade klubben, og det har været en ære at få lov til at spille i de flotteste striber i Danmark.

– Det har været fem år med op- og nedture, men det har helt klart været en kæmpe fornøjelse at have sin daglige gang i Ådalen, siger Jakob Breum til klubbens hjemmeside.

Jakob Breum ser frem til den nye udfordring i den bedste hollandske fodboldrække.

– Det er stort set alle fodboldspilleres ambition at komme ud i det store udland og prøve sig af.

– Det her er en mulighed, der pludselig opstod, og både klubben og jeg mente, at det var det rette tidspunkt, jeg skulle prøve noget andet, siger Jakob Breum.

OB-fodbolddirektør Björn Wesström har haft travlt i disse dage. Mandag blev 18-årige Yankuba Minteh solgt, og nu forlader endnu en teenager den fynske klub.

– Jakob er på mange måder et forbillede for OB, da han rykkede direkte fra akademiet ind i startopstillingen og nu bliver solgt videre til en højere rangeret liga i Europa.

– Han bliver nu en fin ambassadør for OB's talentudvikling i den hollandske Æresdivision, og vi takker ham for denne gang og ønsker ham alt det bedste i sin nye klub, siger Björn Wesström.

/ritzau/