Ny U21-træner sugede til sig under Sørensen og Capellas

Posten som dansk U21-landstræner er ofte et springbræt til et job som cheftræner i en af de større danske fodboldklubber.

I de seneste ti år har U21-trænerne Morten Wieghorst, Niels Frederiksen, Jess Thorup, Albert Capellas og Jesper Sørensen efterfølgende scoret større cheftrænerjob i dansk klubfodbold.

Steffen Højer blev i januar forfremmet fra assistent til U21-landstræner, efter at Jesper Sørensen blev hyret som cheftræner i Brøndby.

Lige nu har Steffen Højer blikket stift rettet på de kommende testkampe mod Ukraine og Schweiz fredag og tirsdag. Men på længere sigt vil han også gerne have et stort klubtrænerjob.

– Selvfølgelig har jeg trænerambitioner. Det har man, når man bruger så meget tid på det her job, som jeg har gjort i efterhånden mange år. Men lige nu er det her en sindssyg fed udfordring, siger Steffen Højer.

Han nåede i sine første par år som U21-assistent at arbejde under Capellas, der siden blev akademichef i FC Barcelona og derefter cheftræner i FC Midtjylland.

Steffen Højer, der tidligere har været cheftræner i Viborg, tager dog ikke for givet, at han går i fodsporene på sine forgængere på U21-holdet.

– Det vil jeg ikke turde planlægge på nogen måde. Jeg var halvandet år med Jesper Sørensen og to år med Albert Capellas, så det har været de to, jeg har arbejdet med.

– Det har været spændende og også sjovt at se, hvordan de arbejdede, og hvor dygtige de var, siger Steffen Højer.

Han forsøgte at suge til sig af viden og erfaring som assistent og føler sig godt rustet til jobbet som U21-træner.

– Med den baggrund jeg har, hvor jeg har fulgt holdet og været en del af det i tre og et halvt år, gør, at det er forholdsvist nemt for mig at gå ind og styre holdet.

– Jeg kender holdet bag holdet, og jeg er meget klar på, hvad jeg gerne vil med holdet. Jeg kender principperne og vilkårene inden for DBU.

– Det vigtigste for det her fodboldhold, er, at vi laver vejen nem for dem, der kommer op på A-landsholdet, siger Steffen Højer.

Wieghorst blev assistent i Swansea og derefter cheftræner i AGF og AaB efter U21-landstrænerjobbet. Thorup nåede forbi både FCM, Gent, Genk og FC København, mens Niels Frederiksen blev cheftræner i Brøndby.

/ritzau/