Nu er det officielt: Mia er Danmarks sødeste kassedame

Mia Strandgaard Flück blev i formiddag overrasket på sit arbejde i Rema 1000 i Gevninge af ugebladet Hjemmets redaktionschef Jeanette Vestergaard med beskeden om, at hun har vundet konkurrencen om at være landets sødeste kassedame.

Gevninges populære kassedame blev fuldstændig overrumplet, da hun blev klar over, hvem fotograferne og flokken ved kassen var.

– Tillykke med, at Hjemmets læsere har kåret dig som Danmarks sødeste kassedame, sagde Jeanette Vestergaard med favnen fuld af blomster, prisen i glas og ramme og en hel indkøbsvogn med gaver.

– What! lød det fra Mia Strandgaard Flück, som lagde hovedet bagover og lo højt.

– Det er vildt det her. Det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg har lidt mundlam, tilføjede hun.

Kunderne: Du er noget særligt

– Nå, men så kan jeg sige lidt, sagde redaktionschefen.

– Kunderne har skrevet, at du har en fantastisk kundekontakt, du er noget særligt og nærmest familie. Du kalder dig den hurtigste kassedame i Vesten. Hold op, hvor har folk rost dig, sagde Jeanette Vestergaard.

Mange lokale borgere i Gevninge og omegn har indstillet Mia Strandgaard Flück som deres yndlingskassedame. Hun tror selv, at kunderne kan lide hendes stil og gode humør. Foto: Kim Rasmussen

Påstanden om at være den hurtigste kassedame i Vesten hænger sammen med, at hun er interesseret i gamle biler og kører racerløb i en Ford uden skærme fra 1920’ern.

– Jeg er bare mig selv

Mia Strandgaard Flück har selv et bud på, hvorfor kunderne sætter pris på hende.

– Hvor er det en cool titel at få, jeg er jo bare lille mig. Jeg tror, at folk godt kan lide, at jeg er mig selv. Det er der ikke mange, der tør, sagde en tydelig rørt Mia Strandgaard Flück, da kolleger og kunder omringede kasse 1 i butikken på Gevninge Vestvej for at hylde hende.

Det er 10. gang, ugebladet Hjemmet kårer Danmarks sødeste kassedame, og i år er der virkelig tale om en "dame". Hver dag sætter Mia Strandgaard Flück nemlig sit platinblonde hår med papillotter i 1950'er-stil, så hun sammen med en højrød læbestift får et flot retro-look til arbejdsuniformen.

Mia Strandgaard Flück elsker sit arbejde, og hun har en eminent hukommelse og kan huske navne, om kunderne er i gang med et byggeprojekt eller hvilket tobaksmærke, de bruger.

– Jeg kan rigtig godt lide at have en ordentlig samtale med kunderne, og jeg gætter ofte, hvad de skal have til aftensmad eller hvilken kage, ingredienserne på kassebåndet skal blive til, fortæller hun.

Kunderne elsker også at tale med Mia Strandgaard Flück, og mandag formiddag blev hun omringet af stamkunder, der ville gratulere med titlen og høre, hvordan hun skal fejre dagen. Selv om Mia Strandgaard Flück kun har arbejdet i Rema 1000 i Gevninge, siden butikken åbnede for to år siden, har hun masser af stamkunder.

"Tillykke, Mia, hvor er det fortjent! Vi har stemt på dig," lød det fra mange af kunderne mandag formiddag.

Opmærksomhed til kassedamer

Kåringen af Danmarks sødeste kassedame er en hyldest til alle landets kassedamer, understreger redaktionschef Jeanette Vestergaard.

– Danmarks kassedamer fortjener virkelig opmærksomheden, for det er dem, vi møder i vores hverdag, og de har kæmpestor betydning i lokalområderne. Selve kåringen er en begivenhed, der både engagerer rigtig mange af Hjemmets læsere og Mias kunder. Det er jo Mias egne kunder, som har indstillet hende til prisen og efterfølgende været med til at stemme på hende, siger Jeanette Vestergaard og prismodtageren var glad.

– Jeg er meget stolt. Det er vildt, at så ny en butik fra 2020 kan opnå det her. Sidste år gik den til en i Roskilde, så det er rart, at den bliver i landsdelen, sagde den søde kassedame.

Prisen skal hænge i garagen

Hun så på den indrammede pris og besluttede med det samme, hvor den skal hænge.

– Den bliver hængt op i vores garage derhjemme, hvor vi hænger priser og præmier, som vi vinder i motorløb, sagde Mia Strandgaard Flück, der kører ræs i hele Europa sammen med sin kæreste.

– Allerede, da folk indstillede mig, blev jeg rørt. Jeg syntes, det var helt vildt. Det er helt “crazy”. Jeg har ikke hørt andet fra kunderne den sidste tid, end at de spurgte om, hvornår prisen ville blive uddelt. Jeg er helt vildt glad og helt vildt paf, sagde hun.

Penge, rejse og gaver

Mia Strandgaard Flück er blevet indstillet af lokale borgere og kåret af Hjemmets læsere til prisen. Hun har været i konkurrence med kassemedarbejdere fra Silkeborg, Gedser, Kværndrup og Viborg.

Med titlen Danmarks sødeste kassedame m/k 2023 følger en gavecheck og adskillige præmier til en samlet værdi af cirka 25.000 kroner.

– Det er en kæmpe ære for mig og butikken at vinde, siger Mia Strandgaard Flück, som taler lige godt med enkemænd og koner, børnefamilier og håndværkere.

– Folk kan lide jysk pige med ben i næsen, som er tilpas flabet og ikke bare lægger sig fladt ned, når kunderne prikker til mig. Der kommer mange håndværkertyper i butikken, og de får tilbage af samme skuffe med en frisk kommentar og en høj kluklatter fra en pige med bløde lokker. Det synes de er vildt sjovt, siger Mia Strandgaard Flück.

Fem finalister til titlen Mia Strandgaard Flück fra Rema 1000 i Gevninge ved Roskilde er kåret som Danmarks sødeste kassedame 2023 af ugebladet Hjemmets læsere. De øvrige fire finalister var: Marianne Guldfeldt, Føtex, Silkeborg Ulla Kalledat, Løvbjerg, Viborg Pia Lykke Poulsen, Dagli'Brugsen, Gedser Thea Rasmussen, SuperBrugsen, Kværndrup Tidligere vindere af titlen "Danmarks sødeste kassedame m/k" 2022: Martin Frederiksen, Irma, Roskilde. 2021: Jørgen Sørensen, Meny, Harlev ved Aarhus. 2020: Anne Svendsgaard, Q8 i Vojens. 2019: Flemming Rosleff, Irma i Vanløse. 2018: Sussanne Kjær Petersen, Rema 1000 i Torsted. 2017: Hanne Skov Andersen, SuperBrugsen i Næsby. 2016: Susanne Hansen, Rema 1000 i Middelfart. 2015: Rosa Andersen, Lidl i Grenaa. 2014: Gurli Olsen, SuperBrugsen i Allinge.