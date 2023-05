Netflix skal redde dopingdømt løbers familieøkonomi

Del via email

Den første olympiske medalje i Botswanas historie vil snart få ny ejer. Vinderen af den i London i 2012, Nijel Amos, sælger det historiske stykke metal. Ikke fordi han ønsker det, men fordi der skal mad på bordet derhjemme.

Årsagen er, at mellemdistanceløberen i sidste uge blev idømt tre års dopingkarantæne fra atletik. En test taget uden for konkurrence afslørede et forbudt stof i Amos' urin.

Dermed er han forhindret i at udføre sit job og hente indkomst hjem til familien, men Amos kommer ikke til at sælge den til det første og bedste bud.

Lige om hjørnet udkommer en Netflix-dokumentar om ham, og det vil få prisen på medaljen til at stige, forventer han.

– På dette tidspunkt er min eneste investering eller pension den berømte sølvmedalje fra OL i 2012, siger Amos ifølge Reuters.

Han vandt medaljen på 800 meter-distancen.

Den 29-årige løber fortæller, at han allerede er blevet tilbudt omkring 340.000 dollar (2,3 millioner kroner, red.) for medaljen, men han har takket nej og venter på, at dokumentaren udkommer inden længe.

– Jeg er i dialog med forskellige folk, inklusive mine finansielle rådgivere, om hvordan jeg kan forsørge min familie bedst, forklarer han.

– Med min Netflix-dokumentar, der udkommer snart, kan prisen (på medaljen, red.) stige til 560.000 dollar.

Det svarer til omkring 3,8 millioner kroner.

Amos slår samtidig fast, at han på ingen måder har planer om at stoppe karrieren trods de tre års tvungen pause, han står overfor.

Han må vende tilbage til konkurrence i juli i 2025, og håbet er at komme til VM få måneder efter, fortæller han.

Botswana fik sin anden OL-medalje nogensinde, da landets herrehold i 4×400 meter stafet tog bronze i Tokyo i 2021.

/ritzau/