Musicalens førstedame udbreder genren på radio

Hun bliver kaldt førstedamen af musicals for sit enorme bidrag igennem årtier til teaterformen. Og hun har modtaget flere priser for sine optrædener på scenen.

Søndag den 5. marts fylder den britiske sanger og skuespiller Elaine Paige 75 år.

I en menneskealder har hun været indbegrebet af musicals og storladne ballader. Og gennem karrieren har Elaine Paige optrådt i flere musicalhits på West End i London og Broadway i New York end de fleste.

Hun brød igennem musicalmuren som den ikoniske Eva Perón i Andrew Lloyd Webbers og Tim Rices musical "Evita" i London i 1978. En præstation, der gav genlyd inden for branchen og for alvor gav hende stjernestatus.

Inden da havde hun dog allerede markeret sig på Londons musicalscener i klassikere som "Hair", "Jesus Christ Superstar" og "Grease".

I årene efter "Evita" knæsatte Elaine Paige sit ry som musicalverdenens førende sangerinde i værker som "Cats", "Abbacadabra" og Abba-mændenes gigantsucces "Chess".

Paiges duet fra "Chess" med Barbara Dickson, "I know him so well", hærgede i ugevis de britiske hitlister i 1986. Ifølge Guinness Rekordbog er det den bedst sælgende single, som nogen kvindelig duo har præsteret i Storbritannien.

Elaine Paiges ry blev med tiden næsten lige så stort i USA som i Europa. I 1996 debuterede hun på Broadway i den store rolle som Norma Desmond i "Sunset Boulevard".

Hun har også brilleret i "The King and I" og "Sweeney Todd".

Hun synes, at "det er ret storartet" at blive kaldt førstedamen af den britiske musicalscene.

– Men det får mig til at føle mig meget gammel. Det er fjollet. De siger det sikkert bare, fordi jeg har været i det så længe, men jeg accepterer det med ynde, sagde hun engang om den uofficielle titel.

I dag har hun sit eget radioprogram på BBC Radio 2, hvor hun for over to millioner faste lyttere hver søndag spiller sine favoritsange fra musical- og filmverdenen.

Elaine Paige har til sin egen ærgrelse hverken fået børn eller er blevet gift.

– Men jeg tror ikke, at man kan få det hele, har hun tidligere sagt.

Hun har jævnligt turneret rundt om på kloden og har optrådt i både Det Hvide Hus i USA, Folkets Store Hal i Beijing i Kina og i Operahuset i Sydney, Australien. Hun har også optrådt i Danmark flere gange.

Hun har modtaget en række priser og blev i 1995 af dronning Elisabeth tildelt Officer of the Order of the British Empire.

/ritzau/