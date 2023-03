Murray kæmper sig igennem endnu en maratonkamp

Tennisveteranen Andy Murray levede natten til fredag dansk tid op til sit ry som en af sportens største fightere.

Den 35-årige skotte har i 2023 haft for vane at vinde lange, opslidende kampe, og hans åbningskamp i Indian Wells blev ingen undtagelse.

Her skulle Murray bruge 3 timer og 12 minutter på at besejrede argentineren Tomas Martin Etcheverry med cifrene 6-7, 6-1, 6-4.

Tredje sæt var helt lige frem til stillingen 4-4, hvor Murray brød modstanderens serv efter et meget langt parti, da han udnyttede sin femte breakbold.

At Murray trak det længste strå i det afgørende sæt, kan efterhånden ikke komme bag på nogen, da han i år har gjort det til sin metier.

Det var syvende gang i træk, at Murray vandt det afgørende sæt i en tenniskamp. To gange under Australian Open vandt han 3-2 i sæt, og for et par uger siden i Doha vandt han fire kampe i træk med sætcifrene 2-1.

– Jeg har formået at kæmpe mig igennem nogle brutale kampe. Det har været helt utroligt.

– Jeg har kæmpet mit bedste, da jeg ønsker at få mest muligt ud af mine sidste år. Jeg vil ikke have, at det stopper, men det gør det på et tidspunkt, så jeg skal nyde det, siger Murray på pressemødet efter kampen ifølge Reuters.

Murray var for to uger siden tæt på at vinde sin første titel siden 2019, da han i finalen i Doha tabte til den formstærke Daniil Medvedev.

Murray lå nummer et i verden i store dele af 2017, men siden røg han ind i alvorlige skader, der spolerede flere sæsoner.

Aktuelt er Murray nummer 55 på verdensranglisten. I anden runde af turneringen i Indian Wells skal han møde spanieren Pablo Carreño Busta, der er nummer 17.

/ritzau/