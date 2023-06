Mourinho skældte ud på finaledommer i parkeringskælder

Del via email

José Mourinho var ikke ligefrem i godt humør efter AS Romas nederlag i Europa League-finalen, som Sevilla vandt efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Efter nederlaget langede Mourinho hårdt ud efter den engelske finaledommer Anthony Taylor.

Det gjorde portugiseren både på et pressemøde efter finalen og nede i en parkeringskælder under stadionet Puskas Arena i Budapest.

På en video, der er gået viralt, kan man se Mourinho vandre rundt i området med parkerede biler og busser, mens han skælder ud.

Man kan på videoen ikke se Anthony Taylor, men ifølge de italienske medier Gazzetta dello Sport og Sportitalia er Mourinhos vrede rettet mod dommerteamet, der er ved at forlade stadion.

– Fucking skændsel, mand. Det er en fucking skændsel, siger Mourinho på videoklippet.

Den iltre træner fulgte op med flere budskaber i retning af dommerteamet på italiensk. Tidligere havde Mourinho til journalister også kritiseret Anthony Taylor.

– Det var en intens, maskulin og levende kamp med en dommer, der virkede spansk. Det var gult, gult og gult hele tiden.

– Vi er vant til, at dommere har indflydelse på vores kampe, så det er ikke noget nyt. Men jeg havde ikke regnet med det i en europæisk finale, siger Mourinho ifølge Reuters.

Anthony Taylor diskede op med 14 gule kort i løbet af finalen. Otte af advarslerne blev givet til romerne, og Mourinho så også gult i slutfasen.

Ud over skærmydslerne med dommeren såede Mourinho tvivl om sin egen fremtid som træner for Roma, hvor han har et år tilbage af sin kontrakt.

– Jeg ønsker at blive, men mine spillere fortjener mere. Jeg fortjener mere. Jeg er træt af at være træner og klubbens talsmand, siger Mourinho.

Han kan ikke sige, om han med sikkerhed er træner for Roma i næste sæson.

– Jeg skal på ferie på mandag, og derefter skal jeg snakke med ejerne. Jeg vil fortælle, hvis jeg snakker med en anden klub. Men lige nu er der ingen kontakt med andre klubber, siger Mourinho.

/ritzau/