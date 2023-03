Mødet med publikum giver skuespilleren energi

Del via email

Det kan være svært at få folk til at grine, hvis man ikke selv har noget at grine af.

Men for publikums skyld må skuespilleren glemme sig selv, når tæppet går.

Ordene er Preben Kristensens. Selv er han så heldig at være udstyret med en indvendig knap, der får dårlige tanker til at forsvinde, når han kommer på scenen.

Et stemningsskift, som nogle gange holder ved efter forestillingen.

– Man kan få så meget energi fra publikum, at man har det bedre, når man går ned fra scenen, end man havde, da man gik op.

Preben Kristensen, der fylder 70 år 14. marts, taler af erfaring. I flere end fire årtier har han levet af at underholde.

Senest i musicalen "The Producers" på Det Ny Teater i København, hvor han i 2022 spillede titelrollen som den fallerede musicalproducent Max von Bialystock.

"Sikke en nærmest Snurre Snupsk hurtighed, sikke en timing, sikke en omskiftelighed, sikke en lagret fornemmelse for stilen", skrev en anmelder.

Ros er der også til rollen som kolerisk hospitalsinspektør i TV 2's dramaserie "Sygeplejeskolen". I fem sæsoner har seerne kunnet følge livet blandt ansatte og patienter i 1950'erne på det fiktive Fredenslund Sygehus.

Preben Kristensen voksede op i et arbejderhjem i Skive. Hans far var murersvend, og moren arbejdede på en papirfabrik.

– I dag ville man nok sige, at vi var fattige. Men vi mærkede det aldrig. Der var altid plads til, at vi kunne have kammerater med hjem, som vi kunne byde på te, og vi kunne endda få kage til, selv om vi ikke havde råd, har han tidligere udtalt.

Drømmen om at blive skuespiller blev vakt i barndommen. Familien havde ikke noget fjernsyn, men biografture med bedstefaren og en skoleforestilling på Skive Teater gjorde udslaget.

I 1978 blev Preben Kristensen uddannet fra Aarhus Teaterskole.

Året efter optrådte han for første gang med Thomas Eje og Anders Bircow. Deres trio, Linie 3, begyndte i det små på restaurant Jacobs Bar BQ i Aarhus, hvorfra nyheden hurtigt spredte sig.

Blandingen af standup, revy og sang i "Show for Sjov" blev så populær, at Danmarks Radio optog og sendte det i fjernsynet, og så var de tre landskendte.

Preben Kristensen huskes især for sin parodi på dronning Margrethe. Den faldt i så god jord, at majestæten kom backstage og siden udnævnte ham til ridder af Dannebrog.

Linie 3 turnerede indtil 2012, hvorefter de har optrådt lejlighedsvist, blandt andet i Glassalen i Tivoli og ved juleshows.

Et nyt show, "Her er de to andre", er på vej, men som titlen antyder må Thomas Eje og Anders Bircow undvære deres tredjemand.

Han er optaget af teateropgaver, herunder Hjørring Revyen, der spiller sommeren over.

Preben Kristensen har siden 2005 været gift med frisør og makeupartist Søren Hedegaard. De bor i Charlottenlund nord for København og har sommerhus i Tversted i Vendsyssel.

/ritzau/