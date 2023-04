Mishandling af børn på rejse til Afrika udløser ti års fængsel til far

En 44-årig far fra Odense er tirsdag idømt ti års fængsel for at have sendt to af sine børn på en fire år lang genopdragelsesrejse til Afrika.

Her blev børnene gentagne gange mishandlet og udsat for vold, og datteren blev også solgt på et marked, tvangsgift og omskåret.

Dommen er tirsdag afsagt af et enigt nævningeting ved Retten i Odense.

Faren rejste med børnene til Kenyas hovedstad, Nairobi, i juni 2017. Da var pigen 12 år, og hendes bror var ni år.

De ville vende tilbage til Danmark, når børnene igen skulle begynde i skole i Danmark efter sommerferien, forsikrede han.

Men det skete ikke.

Først fire år senere – i december 2021 – vendte børnene hjem. Det skete, efter at børnene var blevet internationalt efterlyst.

Børnene blev herefter afhørt om rejsen og kunne berette om et mareridtsagtigt forløb, hvor de nærmest dagligt blev udsat for vold.

De blev gentagne gange slået af en eller flere koranlærere, ligesom de blev udsat for vold begået af farens hustru og mor i Somalia.

Pigen kunne berette om en stribe overgreb, som blev begået af faren eller af andre på farens opfordring.

Hun blev således handlet på et marked og efterfølgende tvunget til samleje med en fremmed mand.

Pigen blev også tvunget til at indgå ægteskab med en 30-årig mand i cirka et år, indtil de blev skilt igen.

Faren forsøgte også at få hende til at indgå ægteskab med en mand på cirka 75 år. Det mislykkedes, da pigen satte sig kraftigt til modværge.

Som konsekvens blev hun isoleret i dagevis uden vådt eller tørt.

En lægelig undersøgelse har slået fast, at pigen blev omskåret under opholdet.

Under retssagen kom det frem, at lærere fra pigens skole havde sendt en akut underretning til Odense Kommune kort før afrejsen.

Pigen havde over for en lærer givet udtryk for, at faren ville have, at "hun skulle blive mere muslimsk".

Hun havde udtrykt bekymring for, at hun ville blive efterladt i Afrika under den forestående rejse.

Faren blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i januar 2022.

Han har nægtet sig skyldig i alle anklager.

Han hævder, at beskyldningerne mod ham er fabrikeret af hans ekskone i Danmark, som ifølge faren "vil have børnene for sig selv".

Den dømte kiggede tomt ud i luften, da dommen blev afsagt. Flere fængselsbetjente stod omkring ham.

Ved et tidligere retsmøde reagerede han med et vredesudbrud og råbte:

– Det er ikke rigtigt det der, stop det. Jeg har ikke solgt hende (datteren, red.). Allahu Akbar (Gud er stor, red.).

Han blev efterfølgende ført ud af retslokalet og placeret i et lytterum.

Udover fængselsstraf er faren blevet dømt til at betale en samlet erstatning på 465.000 kroner til børnene.

Dommen er øjeblikkeligt blevet anket til frifindelse, alternativt en mildere straf. Det har forsvarsadvokaten oplyst.

/ritzau/