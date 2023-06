Mikkel Damsgaard træner igen før landskampe

Del via email

Den offensive midtbanespiller Mikkel Damsgaard vender onsdag tilbage på træningsbanen i landsholdslejren.

Brentford-spilleren var sløj mandag og tirsdag, men nu er han kommet sig, fortæller landstræner Kasper Hjulmand onsdag formiddag.

– Allerede i går aftes (tirsdag, red.) havde han det bedre, så han er med på træningsbanen i dag (onsdag, red.).

– Han er ikke fuldt med i det hele, men vi regner med, at han er fuldt helt med i træningen torsdag, siger Kasper Hjulmand forud for landsholdstræningen, der begynder klokken 12.10.

Ingen andre landsholdsspillere døjer med skavanker før fredagens EM-kvalifikationskamp mod Nordirland, så Hjulmands eneste mandskabsmæssige spørgsmål er, hvor mange minutter Damsgaard bliver klar til at spille.

– Det er selvfølgelig et spørgsmål, hvordan Damsgaard kommer ovenpå. Det er trods alt et par døgn, at han lige har hængt lidt i bremsen, så lad os se, hvordan han lige kommer sig, siger landstræneren.

Hjulmand har udtaget 25 spillere til landsholdet. Kun 23 spillere kan have plads i en kamptrup, hvorfor to landsholdsspillere skal se fredagens opgør fra tribunen i Parken.

/ritzau/