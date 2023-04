Miami og Minnesota snupper de sidste slutspilspladser

Del via email

Slutspillet i verdens bedste basketball-liga, NBA, er klar til at blive skudt i gang lørdag aften dansk tid.

Natten til lørdag dansk tid fandt man således de to sidste deltagere til slutspillet. Det skete, da de sidste såkaldte play-in-kampe blev afviklet.

Miami Heat og Minnesota Timberwolves snuppede de sidste pladser. De er dermed klar til slutspillets første runde, der svarer til ottendedelsfinalerne.

I den afgørende kamp for at nå med i slutspillet vandt Miami Heat over Chicago Bulls med 102-91.

Bulls lignede ellers en vinder, da holdet flere gange i fjerde quarter var foran med seks point. Heat svarede dog igen med en perfekt afslutning, hvor holdet ændrede stillingen 87-90 til slutresultatet og altså stod for 15 af kampens sidste 16 point.

Derimod udeblev spændingen, da Minnesota Timberwolves i den anden kamp slog Oklahoma City Thunder med 120-95.

Oklahoma havde sin sidste føring ved 25-24, men derfra trak Minnesota mere og mere fra.

I slutspillet lægger Minnesota ud mod Denver Nuggets, mens Miami Heat skal op mod Milwaukee Bucks.

Denver og Milwaukee vandt henholdsvis Western og Eastern Conference i grundspillet.

Slutspillet skydes i gang lørdag klokken 19 dansk tid med mødet mellem Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets.

De resterende opgør i første runde er Cleveland Cavaliers-New York Knicks, Boston Celtics-Atlanta Hawks, Phoenix Suns-Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers og Sacramento Kings-Golden State Warriors.

Der spilles bedst af syv kampe i slutspillet.

/ritzau/