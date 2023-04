Medicinalindustrien funkler: Resten af industrien står i stampe

Den danske industri oplever for tiden to virkeligheder. I medicinalindustrien går det over stok og sten, og produktionen stiger markant måned for måned. I resten af industrien står produktionen mere i stampe, og i februar faldt den en lille smule.

Det viser tal fra Danmarks Statistik onsdag.

Her kan man læse, at den danske medicinalindustri har oplevet stor vækst i produktionen det seneste år.

– I februar steg produktionen i medicinalindustrien med 10,7 procent. Dermed var branchen hovedårsagen til, at den samlede industriproduktion steg, skriver Danmarks Statistik.

– Stigningen i medicinalindustrien kommer efter et fald i januar, men set over perioden december-februar er produktionen i branchen steget med 38,5 procent i forhold til de foregående tre måneder.

– I forhold til februar 2022 er den steget 87,7 procent.

Samlet set steg den danske industriproduktion med 3,7 procent i februar. Når den samlede produktion ikke vokser lige så meget som medicinalindustrien, skyldes det, at resten af industriens produktion faktisk faldt en lille smule.

Fraregner man medicinindustrien faldt industriens produktion med 0,8 procent i februar.

– Der er mange dele af industrien, hvor vækstafmatning på flere vigtige danske eksportmarkeder begynder at mærkes, siger Dansk Erhvervs seniorøkonom Kristian Skriver i en reaktion til tallene.

– Der er desværre ikke udsigt til bedring. Der er især bekymrende udsigter for Sverige, Storbritannien og Tyskland, hvor der er risiko for recession i 2023.

Fordi Danmark i sig selv er et lille marked, kan det i den grad mærkes, når de økonomiske hjul drejer langsommere i de lande, Danmark eksporterer mest til, forklarer Kristian Skriver.

– Beregninger på Dansk Erhvervs input-output-model viser, at 70 procent af industriens omsætning bliver solgt til udlandet, siger han.

– Recession på eksportmarkederne er gift for mange danske industrivirksomheder, hvor efterspørgsel fra udlandet er helt afgørende, fordi størstedelen af kunderne er fra udlandet.

Seniorøkonomen noterer sig, at på grund af netop medicinalindustrien er Danmark bedre stillet end lande, hvor man hovedsageligt sælger biler eller andre forbrugsvarer.

Behovet for medicin påvirkes nemlig mindre af økonomiske udsving end så mange andre varer.

