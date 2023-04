Manglende arbejdstilladelse udskyder Sviatchenko-debut

Siden 24. marts har den tidligere FC Midtjylland-anfører Erik Sviatchenko været på kontrakt hos den amerikanske MLS-klub Houston Dynamo FC. Men endnu har han ikke fået spilletid.

Det skyldes hverken en skade eller fravalg fra træneren. Forsvarsspillerens visum og arbejdstilladelse er ikke kommet på plads endnu næsten tre uger efter skiftet.

– Det gik så hurtigt lige pludselig, så jeg nåede ikke at få det lavet i Danmark, forklarer 31-årige Sviatchenko til Herning Folkeblad.

Hans nye klub har nået at spille tre ligakampe, siden Sviatchenko blev hentet.

Ifølge Sviatchenko når papirarbejdet formentlig heller ikke at komme på plads til weekendens udekamp mod New York Red Bulls. Han håber i stedet, der er kommet styr på det inden den følgende kamp.

I så fald kan han få debut i hjemmekampen mod Inter Miami, som har David Beckham som præsident og medejer.

Houston Dynamo har fået en blandet indledning på MLS-sæsonen med tre sejre og tre nederlag efter seks kampe. Det placerer holdet midt i rækken.

Sviatchenko nåede at spille 322 kampe for FCM fordelt på to ophold i klubben. Det blev til tre mesterskaber og to pokaltriumfer. Ind imellem var han et smut i skotske Celtic, hvor det blev til 63 kampe.

/ritzau/