Mand tiltalt for voldtægt og drab på Mia Skadhauge Stevn

En mand er tiltalt for at have voldtaget, lemlæstet og dræbt 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt efter en bytur i Aalborg sidste år.

Det fremgår af et anklageskrift mod manden, der i dag er 37 år. Han har nægtet sig skyldig i den alvorlige anklage.

Af anklageskriftet fremgår det, at han den 6. februar 2022 flere gange voldtog hende. I den forbindelse skal han enten have anvendt vold eller truet hende med at bruge vold.

Derefter er han tiltalt for at have slået hende ihjel. Den unge kvinde blev ifølge anklageskriftet udsat for "betydelig lemlæstelse", da hun blandt andet blev udsat for kvælning og en sammenklemning af brystkassen.

Den betydelige lemlæstelse, hun blev udsat for, førte til skader, som kostede hende livet, fremgår det.

Forbrydelserne fandt ifølge anklageskriftet sted den 6. februar mellem klokken 06.09 og klokken 15.00.

Manden er også tiltalt for usømmelig omgang med lig. Ifølge anklageskriftet forsøgte han at skaffe sig af med liget nogle dage efter drabet.

Det skete den 9. februar, hvor han på en adresse i Flauenskjold ved Dronninglund parterede liget ved brug af en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks.

Ligdelene blev placeret i væske, der skulle opløse delene, og derefter blev de spredt i et område af Dronninglund Storskov. Nogle af delene blev gravet ned.

Mia Skadhauge Stevn blev fundet død 12. februar 2022.

Hun havde været i byen i Jomfru Ane Gade, og omkring klokken 06 om morgenen den 6. februar var hun på vej hjem. Ifølge TV2 Nord plejede hun at tage bussen hjem efter byture.

Men denne tidlige morgen standsede en mørk bil foran hende på Vesterbro i Aalborg, og efter at føreren havde kontaktet hende, steg hun ind, har politiet tidligere beskrevet. Siden blev hun ikke set igen i live.

Da den 22-årige kvinde forsvandt, skabte det stor national opmærksomhed. Allerede en uge efter at hun var forsvundet – og sidenhen bekræftet død – havde Nordjyllands Politi fået omkring 1500 henvendelser fra borgere.

Der var også fakkeloptog i og uden for Aalborg, der både mindedes Mia Skadhauge Stevn og andre ofre for kvindedrab.

Den 37-årige, der er tiltalt i sagen, har siddet varetægtsfængslet siden februar sidste år. Han har ved tidligere retsmøder nægtet sig skyldig.

Sagen er berammet i Retten i Aalborg, som vil behandle sagen over ni retsdage fra den 7. juni til den 29. juni i år.

/ritzau/